Compositore bazzanese premiato nel tempio della musica classica

Con la sua composizione per quartetto d’archi ha conquistato l’Accademia internazionale della città della musica per eccellenza. Alberto Molinari (nella foto), 32 anni, compositore e musicista bolognese, vive e lavora a Bazzano, e a Vienna si è classificato al secondo posto al concorso internazionale di composizione ‘primavera’ con il suo spartito per quartetto d’archi selezionato da una giuria composta da musicisti, compositori e direttori d’orchestra.

"E’ stata un’emozione unica e anche un onore ottenere questo riconoscimento. Un’iniezione di fiducia per un piccolo artista come posso essere io, un incentivo ad andare avanti", dice Alberto, che a dieci anni ha iniziato a studiare pianoforte mostrando un talento naturale maturato nello studio al conservatorio di Bologna G. B. Martini, dove ha studiato organo e composizione organistica. Da lì a poco, oltre alla vena classica, ha coltivato una passione per il rock che lo ha portato in tournée per l’Europa per diversi anni con la sua band Simple Lies. Dopo questo capitolo è tornato alla musica che lo aveva contraddistinto sin da bambino, ricominciando lo studio dell’armonia classica arrivando a comporre opere complesse come una sinfonia per grande orchestra sinfonica, un requiem sacro, due poemi sinfonico.

g. m.