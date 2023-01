Compra gomme on line a prezzo d’occasione Anziano raggirato

Compra un set di gomme su un sito, ma è un raggiro. Vittima di questa ennesima truffa online un 86enne di Monzuno. L’uomo aveva necessità di cambiare le gomme dell’auto e ha visto un’offerta online che lo ha incuriosito: quattro gomme a 60 euro. Il pensionato ha contattato il venditore, un bellunese 60enne con precedenti specifici, che ha invitato l’86enne ad andare alle Poste, mentre erano al telefono, e si è fatto fare due bonifici per un totale di 500 euro. Il truffatore è sparito e le gomme non sono mai arrivate. L’anziano ha sporto denuncia e i carabinieri locali hanno denunciato il 60enne per truffa.