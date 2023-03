Compra treno di gomme online, truffa da 140 euro

Il treno di gomme, venduto su un sito a 140 euro, aveva subito attirato l’attenzione dell’acquirente, un quarantanovenne napoletano residente a Gaggio. L’uomo, che aveva bisogno di nuovi pneumatici per la sua Panda, aveva quindi deciso di cogliere al volo quell’offerta e comprare online le gomme, pagando la cifra richiesta direttamente sul sito.

La transazione era andata a buon fine, non restava altro che attendere la spedizione. Di cui, però, dopo settimane, il quarantanovenne non aveva notizia. Così, tornando a controllare sul sito, aveva visto che la pagina dove aveva effettuato acquisto e pagamento non esisteva neppure più. A quel punto, capito di essere rimasto vittima dell’ennesima vendita truffa online, l’uomo si è rivolto ai carabinieri della compagnia di Vergato, sporgendo denuncia. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini, arrivando a individuare l’intestataria del sito, una sessantottenne dell’Aquila, che è stata alla fine denunciata per truffa.