Comprare online, tra vantaggi e problemi

Un tempo le città e i piccoli paesi erano ricchi di botteghe e negozi, ma pian piano hanno cominciato a scomparire. La data d’inizio del loro declino è il 1994, quando Jeff Bezos – all’età di 33 anni – spedisce dal suo garage a Seattle il suo primo libro messo in vendita su Amazon.com, libreria online che offriva una vasta scelta di titoli.

Nessuno avrebbe immaginato che da quel momento sarebbero cambiate le abitudini dei consumatori a livello globale. Dopo più 25 anni, Jeff Bezos è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo, e non c’è persona che non abbia sentito almeno una volta parlare di Amazon.

L’ e-commerce permette al consumatore di fare acquisti senza spostarsi e di ricevere la merce direttamente a casa. Amazon è la più grande azienda al mondo di vendita online di prodotti di ogni genere: dall’elettronica ai prodotti alimentari. Sul mercato Amazon non è sola, ci sono altre grandi aziende conosciute in tutto il mondo come ad esempio: Aliexpress (proprietario: Alibaba, Cina), Taobao (anch’esso di Alibaba), che, come Amazon, offrono un’infinita varietà di prodotti che nel giro di pochi giorni arrivano a casa.

Durante il lockdown del 2020, sempre più soggetti hanno scoperto la possibilità di acquistare online quello che non potevano andare a comprare di persona. Questo cambio di abitudini dei clienti ha spinto anche i piccoli negozianti a vendere i propri articoli non solo in modo tradizionale, ma anche in rete. Questo dà a loro la possibilità non solo di raggiungere un maggior numero di clienti, ma anche di soddisfare le richieste di chi ormai ha l’abitudine di fare acquisti online. Questo modo di comprare spesso appare vantaggioso e divertente, ma, purtroppo, non solo è causa del fallimento di piccoli negozi, ma anche dell’aumento dell’inquinamento e CO2 visto che spesso la merce arriva anche da Paesi lontanissimi. Inoltre, una cosa che ci sembra un po’ assurda è che una busta di piccole dimensioni ci arrivi a casa con un furgone di otto metri, quando si potrebbe utilizzare il servizio postale, dove il postino consegna con uno scooter elettrico.

2C: Aamira Basma, Aboufaris Adam, Bargan Laurentiu, Casarini Marco, Casciano Alessio, Chebatti Marwane, Hossain Simon, Iannarone Federico, Maiolo Antonio, Medina Chanel, Piggioli Asia Sofia, Pinzon Mariana, Plavci Luljeta, Preda Ambra, Qiouami Ilias, Regueiro Davide, Sannino Gabriel, Taddé Noemi, Vignoli Amelia, Zhang Jiaxiang.

Professori: Ruggeri Michele e Sinacori Valentino.