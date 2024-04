"Compravendita nulla? Faccia ricorso"

"Un assessore della Giunta Gubellini ha acquistato un terreno pubblico commettendo un illecito civile". Questa l’accusa lanciata dal candidato sindaco Stefano Sermenghi, a Castenaso, durante una conferenza stampa tenutasi venerdì scorso. Il primo cittadino Carlo Gubellini non ha tardato a rispondere alle accuse.

Come sono andate le cose? "Voglio essere molto chiaro, perché i tecnicismi non possono essere utilizzati per confondere i cittadini, come tenta di fare Sermenghi. Su decisione del Consiglio Comunale sono stati venduti con asta pubblica 200 metri quadri di verde frazionati in 6 piccoli lotti confinanti con altrettante abitazioni private; analoga operazione venne fatta nel 2008 quando Sermenghi era assessore ai Lavori pubblici con la vendita di un terreno di ben 2.000 metri quadri in via Gobetti frazionato in 9 lotti e nel 2020 con la vendita di 600 metri quadri divisi in 4 lotti".

Quindi è normale che il Comune metta in vendita dei lotti di terreno?

"Il Comune effettua periodicamente una ricognizione dei "ritagli" di terreno di cui disfarsi in quanto di nessuna utilità (spesso frutto di errati frazionamenti o accatastamenti dell’epoca) e li inserisce nel piano delle alienazioni, che è un documento programmatico che viene votato dal Consiglio Comunale non dalla Giunta".

E allora quale sarebbe il problema?

"Uno dei sei lotti (pari a 30 mq) è stato acquistato da un assessore (peraltro in comproprietà con il marito, che avrebbe potuto acquistare da solo se davvero ci fosse stato qualcosa "da nascondere") e Sermenghi sostiene che la vendita sarebbe nulla per violazione dell’art. 1471 del codice civile, che vieta la vendita di alcuni beni agli amministratori locali. La norma è finalizzata a prevenire irregolarità ed a scongiurare situazioni di conflitto di interessi e stabilisce che gli amministratori non possono acquistare ’beni affidati alle loro cure’. Nel nostro caso quali irregolarità o conflitto di interessi ci sarebbero stati? L’amministratore avrebbe approfittato del suo ruolo o sarebbe stato in qualche modo favorito?

Si sostiene inoltre che il prezzo di vendita fosse molto basso

"Il prezzo a base d’asta è stato determinato dall’area tecnica e patrimonio del Comune con una perizia di stima come avvenuto per le vendite del passato e questi ritagli di terreno non hanno alcun valore di mercato, come dimostrato dal fatto che nessuno ha partecipato all’asta tranne i confinanti".

Ora il Comune cosa intende fare?

"Nulla, dovrebbe forse annullare l’atto per riprendersi la proprietà di un’aiuola di verde in mezzo ad altre proprietà private? E per farci cosa? Qualunque cittadino che ha un interesse attuale e concreto può agire in giudizio per chiedere la nullità dell’atto ma all’asta hanno partecipato solo i proprietari delle case confinanti perché nessun altro aveva interesse ad acquistare questi lotti. Se Sermenghi ritiene vi sia nullità può fare ricorso in tribunale. Quella è la sede opportuna, non Facebook o le conferenze stampa".

Zoe Pederzini