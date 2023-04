"Comprendere i bisogni e le paure dei ragazzi, mettendoli a proprio agio e senza giudicare"

A proposito di amore, abbiamo scelto di intervistare Nicoletta Landi, che è antropologa borsista proprio presso lo Spazio Giovani di Bologna. E’ stata per noi l’occasione non solo per imparare qualcosa di nuovo e interessante, ma riflettere sulle relazioni e la sessualità in questo nostro percorso di crescita.

Perché secondo lei questo progetto è importante?

"E’ un’occasione per i ragazzi di discutere e dibattere ed è un modo diverso per comunicare fra adulti e giovani. Inoltre è importante rispondere ai quesiti dei giovani riguardo questi argomenti".

Perché ha deciso di aderire?

"In realtà sono stata tra le creatrici del progetto e di questo sono fiera. Abbiamo deciso di costruirlo per creare un’educazione all’affettività che sia più chiara e graduale possibile".

Questo progetto potrebbe rivelarsi utile anche per gli adulti?

"Coinvolge già molti adulti. Sicuramente è molto utile perché li aiuta a comprendere meglio i bisogni degli adolescenti".

Quali sono i quesiti più frequenti che le vengono posti?

"Le domande sono molte. Spesso riguardano il cambiamento del corpo, i conflitti a casa, la contraccezione, l’orientamento sessuale, le prime esperienze ma anche il primo amore".

Qual è il consiglio che dà ai giovani che si trovano in difficoltà e che visitano il consultorio?

"Il consiglio è di parlarne. Bisogna rivolgersi a un adulto di riferimento che sappia aiutare e dare consigli, tra questi vi sono anche le psicologhe o i professionisti dello Spazio Giovani".

C’è imbarazzo da parte di chi si rivolge al consultorio?

"A volte l’imbarazzo c’è, ma è normale perché si parla di argomenti privati e delicati e, proprio per questo motivo, cerchiamo di accogliere, mettere a proprio agio e ascoltare senza giudicare".