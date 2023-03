Comunale, fumata bianca Premio erogato ai lavoratori

Un’attesa durata più di 10 anni. Fin dall’inizio del Piano di risanamento del Teatro Comunale, con in mezzo tavoli di discussione, attriti, litigi, e quello sciopero ancora nella mente di tutti del 16 dicembre scorso in occasione della Prima della Traviata, che sarebbe dovuta andare in scena all’EuropAuditorium. Ora, i lavoratori del principale teatro cittadino avranno finalmente il ‘premio di produttività’ che hanno invocato a gran voce. Stop a scioperi e mobilitazioni improvvise, dunque. L’annuncio arriva direttamente dall’ultimo incontro sul tema che i rappresentanti sindacali (nello specifico Scl-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom e Fials-Cisal) hanno avuto con la direzione del Comunale: il premio sarà erogato a tutti, inclusi i cosiddetti lavoratori "serali intermittenti" e gli addetti alla sala e all’accoglienza, con l’unica clausola di aver lavorato almeno per 78 giorni nell’anno.

L’ammontare è variabile e calcolato sulla base di un mix di fattori: bilancio, numero di spettacoli, incassi della biglietteria e organico, fino ad arrivare a un massimo di duemila euro. Sempre secondo i sindacati, ora occorre "impegnarsi affinché vengano raggiunte le condizioni per l’erogazione piena, prevista per maggio 2024, a iniziare dal mantenimento, se non rafforzamento, dei livelli di sostegno pubblico alla cultura". Esultano così i lavoratori, dopo una battaglia sofferta e a più riprese durata negli anni, anche se confessano come rimangano "ancora disagi" collegati al trasloco del polo culturale da piazza Verdi ai padiglioni fieristici. Nonostante "il successo crescente di pubblico e critica verso il Comunale Nouveau", infatti, persistono ancora alcuni nodi: "Il tavolo previsto con il Comune su questi temi continua il suo lavoro – spiegano i delegati delle sigle –, ma bisogna certamente accelerare i tempi di soluzione dei problemi da tempo individuati. Il nuovo clima positivo che si è creato con la firma dell’accordo sul premio di merito agevolerà questo obiettivo". Il sovrintendente Fulvio Macciardi, intanto, ha preferito non rilasciare dichiarazioni al riguardo.

Francesco Moroni