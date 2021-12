Bologna, 18 dicembre 2021 - Appoggiato alla balaustra delle scale nell’area artisti c’è un ‘omaccione’ alto e robusto, che indossa una calzamaglia bianca e fa le flessioni: è il baritono Vincenzo Taormina, stasera sul palco sarà Don Magnifico. Sono le 18 e 45 e tra un’ora e mezzo c’è la prima della Cenerentola di Rossini, allestita dalla regista Emma Dante, al teatro Comunale. Nell’aria canti e vocalizzi rendono l’atmosfera ancora più fiabesca. Gli artisti iniziano il trucco e parrucco e la prima è la protagonista, Chiara Amarù: per noi sarà Angelina, detta Cenerentola. Davanti allo specchio ci sono un diario, una scarpetta e una carrozza e sembra davvero di essere...

Bologna, 18 dicembre 2021 - Appoggiato alla balaustra delle scale nell’area artisti c’è un ‘omaccione’ alto e robusto, che indossa una calzamaglia bianca e fa le flessioni: è il baritono Vincenzo Taormina, stasera sul palco sarà Don Magnifico. Sono le 18 e 45 e tra un’ora e mezzo c’è la prima della Cenerentola di Rossini, allestita dalla regista Emma Dante, al teatro Comunale. Nell’aria canti e vocalizzi rendono l’atmosfera ancora più fiabesca. Gli artisti iniziano il trucco e parrucco e la prima è la protagonista, Chiara Amarù: per noi sarà Angelina, detta Cenerentola. Davanti allo specchio ci sono un diario, una scarpetta e una carrozza e sembra davvero di essere appena entrati in un mondo incantato: il camerino, lo spazio privato della mezzosoprano, racconta alla perfezione il modo in cui un’artista si immedesima nella parte.

"In questi momenti, prima dell’opera, c’è tutto dentro: gioia, carica, tensione, ansia – sospira lei, mentre il truccatore continua il lavoro –. Tante emozioni e tanti pensieri che affollano la testa… Ma forse alla fine è meglio svuotarla (sorride, ndr) e non pensare a niente".

Fuori Nicola Alaimo – o meglio, Dandini – continua a fare sfoggio della propria, magnifica voce, prima di avvicinarsi a Don Ramiro (Antonino Siragusa). Qualcuno, in momenti come questo – cioè subito prima di uno spettacolo–, potrebbe aspettarsi una certa agitazione, o comunque diffidenza. Invece i due sorridono e si lasciano andare a uno sketch comico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, sbattendosi il gomito... Quasi cantando, a dirla tutta.

Scese le scale, l’atmosfera non cambia: i tecnici e gli operatori scostano e portano via gli oggetti di scena in completa scioltezza, mentre qualche ballerino già ‘infilato’ nei propri abiti finisce di sgranchirsi i muscoli. Tutto nella norma, nonostante intorno ci siano poltrone di dimensioni giganti: sono le 19 e 20.

Spuntano anche due omini-ingranaggio, colorati di azzurro, scarpette rosa ai piedi, che si stiracchiano appoggiati l’un l’altro e confabulano qualcosa sotto voce. Due metri più in là, si intravede un enorme sala di controllo, tra computer, pulsanti e display. Davanti c’è una sedia rossa: sopra c’è scritto direttore di scena. Di fianco, il sipario: sbirciando, fa capolino il teatro in tutto il proprio splendore.

Scendendo nella buca, lo spettacolo è ancor più mozzafiato: sotto ci sono leggii e sgabelli vuoti, mentre due musicisti accompagnano l’affresco con un violino e un clarinetto in una cornice di altri strumenti musicali appoggiati qua e là: uno di loro gira le pagine dello spartito con forza, veemenza, quasi per prenderlo a schiaffi; sopra, invece, si stagliano le geometrie e i colori del Comunale, con i primi spettatori che cominciano ad entrare in sala e a sedersi al proprio posto, salutando e scambiando due chiacchiere con i presenti. Dietro al palcoscenico c’è chi si stringe in un cerchio e, abbracciando il vicino, urla qualcosa che è difficile sentire in un posto diverso da questo: "Merda, merda, merda". A squarciagola.

È la cronaca del dietro le quinte, il lato nascosto della macchina teatrale che, spesso, chi assiste allo spettacolo non conosce o soltanto riesce a immaginare. Le luci pian piano si fanno soffuse, le maschere accolgono gli ultimi ritardatari, la platea e i palchetti si riempiono. Sono passate le 20 da una manciata di minuti. Cala il silenzio, si alza il sipario: inizia l’opera.