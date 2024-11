Comunale, il contratto nazionale c’è

La buona notizia incassata da Roma è che dopo vent’anni di attesa, il nuovo contratto dei lavoratori delle Fondazioni lirico sinfoniche è finalmente realtà. E, come ricaduta locale, c’è la mano tesa dei sindacati che sospendono lo sciopero previsto per la prima del Werther del 19 novembre, dopo quello dello scorso 31 ottobre. Rimangono però "proteste simboliche". Perché se è vero che la delibera della Corte dei conti ha sancito il via libera all’ipotesi di rinnovo – sottoscritto da Anfols, Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fials-Cisal, con l’assistenza dell’Aran – resta ancora la (doppia) bocciatura locale nei mesi scorsi da parte dei giudici amministrativi dell’Emilia-Romagna al premio di produttività dei lavoratori bolognesi. Così come la situazione di stallo, tanto che questa partita sarà tutta da giocare da capo.

Se ne parlerà certamente in un incontro con il sindaco Lepore fissato proprio martedì 19. Nel frattempo, pungula la consigliera comunale di FdI, Manuela Zuntini: "Il Governo ha fatto la sua parte, adesso sta a Fondazione e Comune fare la loro". Ma intanto, si diceva, le buone notizie.

L’accordo trovato al Ministero, infatti, porta un aumento del 4% dei minimi retributivi dall’1 gennaio 2024, e una ‘una tantum’ in sostituzione degli arretrati contrattuali del triennio 2019 al 2021. I lavoratori potranno beneficiare anche del trasferimento di una quota dalla contrattazione aziendale oltre che di una parte di welfare aziendale. È la fine di un lungo percorso, considera il presidente di Anfols Fulvio Macciardi, durato due anni. "È la prima parte di un accordo – spiega il sovrintendente del Comunale –, molto favorito dal Governo, che ci ha dato un contributo importante. Ci metteremo ora a discutere il triennio 2021-2024, ma è importante che abbiamo azzerato un lungo periodo di vacatio contrattuale, acquisendo un’analogia con contratti del pubblico impiego. Importante anche la modalità: questo automatismo dell’adeguamento delle retribuzioni non c’era mai stato. E dunque questo è un atto che ci proietta verso i prossimi anni lasciandoci alle spalle le difficoltà. Inoltre è stato fatto ordine nelle tante normative e siamo arrivati a un percorso chiaro: è un passaggio rasserenante".

Da una Corte dei Conti all’altra, però. Cosa succederà ora al Comunale? "A livello nazionale abbiamo capito bene il percorso e ora è più chiaro anche quello locale: c’è un tema di forma e di sostanza. Sicuramente – considera Macciardi – il problema è individuare le entrate economiche aggiuntive, che vanno indicate in modo chiaro. A breve abbiamo un incontro per trovare insieme un metodo. Bisognerà fare un nuovo percorso sulla base di nuovi tempi e modalità, non ci si può far bocciare una terza volta". E proprio per quanto riguarda le risorse, per il premio ora congelato si era parlato di 500mila euro, "ma sono abbastanza convinto che non possiamo ripercorrerlo, dobbiamo fare un nuovo accordo partendo da nuove basi. Più o meno, infatti, quella è la cifra che il teatro ha in carico per pagare l’una tantum appena sottoscritto e il contratto di lavoro nazionale ha la supremazia su quello aziendale". "Tutti vogliamo il meglio per i nostri lavoratori – chiosa il sovrintendente –, ma deve essere compatibile con le finanze".

Letizia Gamberini