Comunale Bologna: in ritardo la sede in Fiera, e gli abbonamenti calano del 20%

Comunale, in ritardo la sede in Fiera E gli abbonamenti calano del 20%

Bo0logna, 12 gennaio 2023 – La Madama Butterfly sarebbe salva e ci saranno nel 2023 risorse in più destinate "a patrimonio, e quindi a investimenti, tra cui cercheremo di inserire lavori di riqualificazione tecnica del palcoscenico". Ma all’Exhibition Hall ci si trasferirà almeno a fine gennaio, in ritardo sulle prime stime, e il -20% sugli abbonamenti pesa, anche se i numeri potevano essere anche peggiori. E’ questo, in sintesi, il bilancio di inizio anno che è venuto fuori ieri da una corposa commissione comunale sul Teatro Comunale, alle prese con il complessissimo trasloco in Fiera. Come noto, il Teatro attualmente è di stanza all’EuropAuditorium, ma a questo punto a cavallo tra gennaio e febbraio è atteso il trasferimento definitivo nel nel Bologna Congress Hall di piazza della Costituzione. Non dovrebbero esserci problemi, quindi, per l’esordio della Madama Butterfly di Puccini del 19 febbraio nella nuova location. "Il rispetto dei tempi non può essere evidentemente rispettato – ha spiegato in commissione il sovrintendente Fulvio Macciardi –, ma presto andremo in scena con un’opera davvero imponente e affascinante, partecipare alla nascita di questo nuovo spazio culturale è davvero una bella sfida. Esperienza sicuramente faticosa, ma con un coinvolgimento al 100%. Ma oggi possiamo dirlo: ce...