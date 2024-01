Comunale Nouveau. Paillettes e smoking per la prima dell’Opera: ’Manon’ fa il pieno

Su il siparo, inaugura la stagione dell’Opera. Il Comunale Nouveau apre le porte per la prima di ‘Manon Lescaut’, proprio nel centenario della morte di Giacomo Puccini, e lo fa nello spazio perfezionato e messo a puntino in piazza della Costituzione. "Finalmente una vera inaugurazione", commenta raggiante il soprintendente Fulvio Macciardi. Sala pienissima e grande partecipazione, tanti sorrisi per un pubblico delle grandi occasioni: nel foyer si respira un’aria come di festa.

L’importante regia di Leo Muscato impreziosisce la serata e la direzione di Oksana Lyniv dona all’opera di quattro atti "una lettura più wagneriana", come ama ricordare lei. E così la bellezza di Manon Lescaut, la determinazione di Des Grieux, il vecchio Geronte e tutti gli altri personaggi dell’opera pucciniana incantano i presenti. I colori freschi, le voci soavi e gli abiti francesi pensano al resto, sopra un palco contornato da un led luminoso, che ricorda quasi il più tipico dei portici bolognesi. D’altronde, lo ricorda lo stesso soprintendente: "Al Comunale, in largo Respighi, avevamo un palco alto circa 35 metri. Qui, sono appena cinque". Lo spazio però non è solo un limite, ma diventa anche un’opportunità.

Fuori dal Nouveau, gli ospiti arrivano puntuali davanti a due cavalli dei carabinieri attenti a vigilare davanti all’ingresso. Macciardi accoglie tutti, tra abbracci e sorrisi, tra paillettes e lustrini, tra papillon e smoking. Gli ospiti non si fanno attendere e sfilano nel foyer: il presidente dell’Abi Antonio Patuelli, il regista Giorgio Diritti, i senatori Pier Ferdinando Casini e Marco Lombardo, gli ex ministri Gian Luca Galletti e Patrizio Bianchi, gli esponenti del ministero, gli assessori regionali Mauro Felicori e Vincenzo Colla, il sindaco Matteo Lepore, l’assessore comunale Marco Rizzo Nervo, il segretario di Azione Marco Lombardo, il deputato del Pd Andrea De Maria, i comandanti dei carabinieri Davide Angrisani, Ettore Bramato e Massimo Zuccher. E ancora la delegata del Comune alla Cultura Elena Di Gioia, Cecilia Matteucci, Giusella Finocchiaro e tantissimi altri volti noti della città.

"Ci siamo presi questi mesi per capire al meglio gli spazi e superare un periodo di rodaggio – aggiunge Macciardi –. Ora siamo riusciti a trovare un punto di equilibrio ed è importante che quest’opera, così come le altre in programma, siano pensate e studiate appositamente per gli spazi del Nouveau". I prossimi impegni saranno ’Il Trovatore’ di Verdi, ’Dido and Aeneas’ di Purcell, poi ’Macbet’ di nuovo di Verdi, ’Tosca’ di Puccini e parecchio altro. Alle 20 in punto, la stagione comincia. In platea nessuno urla "Viva l’Italia antifascista", se qualcuno se lo stesse chiedendo, e l’atmosfera si fa ancora più da serata di gala. Su il sipario, è l’ora dell’opera.