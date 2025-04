Comunale, ok del ministro. Riva è sovrintendente

Dubbi in realtà non ce n’erano più, ma è realtà soltanto da ieri, quando il ministro della Cultura Alessandro Giuli, a seguito della proposta unanime espressa dal Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Comunale presieduto dal sindaco Matteo Lepore, ha nominato Elisabetta Riva nuova Sovrintendente del Teatro Comunale, con decorrenza dal 23 aprile 2025.

Sovrintendente che sbarcherà sotto le Due Torri direttamente da Buenos Aires, dove dal 2013 ha diretto il Teatro Coliseo, unico teatro di proprietà dello Stato italiano fuori dai confini nazionali. "Accolgo con sincera emozione e profonda gratitudine la nomina a sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, un incarico che rappresenta per me un grande onore – dice Elisabetta Riva –. La mia esperienza internazionale ha rafforzato il legame con la cultura italiana, che ho sempre promosso con passione. Ora, intendo mettere questo bagaglio professionale al servizio del Teatro, affiancata da una squadra di talento per valorizzare la sua ricca tradizione e proiettarla verso nuove prospettive. Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a tutti coloro che hanno riposto fiducia in me".

Va specificato che la ratifica del ministro riguarda la carica di sovrintendente, ma è presto per dire se Riva si farà affiancare da un direttore artistico o assumerà entrambe le cariche. Di certo i dossier che troverà ad aspettarla sono parecchi, a cominciare dalla programmazione per la stagione 2026-27, il completamento dei lavori di restauro del Comunale, che dovrebbe essere inaugurato nel 2027 e, non ultimo, il delicato rapporto con i sindacati e i nodi contrattuali aperti.

Direttrice generale e artistica di "numerose istituzioni e iniziative culturali, con una consolidata esperienza internazionale nel management di eventi e produzioni teatrali" spiega il Teatro Comunale, Riva è nata a Monza nel 1973 ma vive in Argentina dal 2007. Il teatro Coliseo di Buenos Aires non è un teatro d’opera come il Teatro Comunale, ma sotto la sua guida ha conosciuto un "importante rilancio integrando – dice sempre il Comunale –ristrutturazione edilizia, riorganizzazione gestionale, rinnovamento della programmazione artistica, fundraising strategico, rinnovamento del pubblico e modernizzazione della comunicazione".