Comunale, Puccini d’estate La nuova Tosca si svela prima di volare a Tokyo

Il Teatro Comunale torna in scena con uno spettacolo estivo, proponendo ancora una volta l’opera Tosca di Giacomo Puccini, titolo che aveva inaugurato la passata stagione, all’inizio del 2022. È l’occasione per rodare la compagnia, quasi tutta rinnovata, in vista della tournée che nel prossimo novembre porterà il teatro a Tokyo proprio con tale opera. Nondimeno, il massiccio allestimento di Hugo de Ana presentato allora nella sala storica di Piazza Verdi avrebbe necessitato di troppi e decisivi interventi di riduzione per entrare nel palcoscenico assai più basso in altezza del Comunale Nouveau.

Ed ecco allora la decisione di approntare un nuovo allestimento su misura, più facile anche da trasportare al lato opposto del globo, che debutterà domani sera al Comunale Nouveau (ore 20) fuori abbonamento e che godrà di una replica soltanto, martedì 25 luglio, per ritornare poi con tutto l’agio di quattro recite il prossimo aprile, inserito nella stagione regolare. Con le scene ideate da Manuela Gasperoni, i costumi da Stefania Scaraggi e le luci da Daniele Naldi, il nuovo allestimento porta la firma di Giovanni Scandella. "L’idea motrice di questa regia – dice Scandella – è porre l’attenzione sui molteplici cambi di tensione dei personaggi. Già Puccini, pur rimanendo fedele allo spirito della vicenda originaria, si dedicò alla loro sintesi creando e cancellando, nientemeno, alcuni personaggi. Così il loro limite ‘melodrammatico’ sarà anche la loro gloria, diventando sintomo di modernità".

Sul podio – domani, così come a Tokyo e nel prossimo anno – la direttrice musicale del teatro Oksana Lyniv, alle prese con il suo primo Puccini bolognese. I tre personaggi principali sono affidati ad altrettanti nomi ben noti del panorama lirico italiano: il soprano Carmen Giannattasio (Tosca), assente dalle scene bolognesi fin dal Simon Boccanegra verdiano del 2007; il tenore Roberto Aronica (Cavaradossi), fra gli artisti più frequenti nelle ultime e prossime stagioni del nostro teatro, e il baritono Ambrogio Maestri (Scarpia), che invece non ha stranamente mai preso parte alle stagioni del Comunale, nonostante una carriera lunga e gloriosa che proprio nell’opera Tosca ha da sempre individuato uno dei suoi cavalli di battaglia. Completano la compagine vocale Christian Barone (Angelotti e Carceriere), Paolo Orecchia (Sagrestano), Paolo Antognetti (Spoletta) e Tong Liu (Sciarrone). Il Coro del TCBO è diretto da Gea Garatti Ansini, mentre quello di Voci Bianche è istruito da Alhambra Superchi. I biglietti da 20 a 50 euro in vendita come sempre sia online, tramite Vivaticket, sia presso la biglietteria del Teatro Comunale in Largo Respighi e, nei giorni di spettacolo, direttamente al Comunale Nouveau.

Marco Beghelli