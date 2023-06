Comunale, torna Kokkos È ‘La forza del destino’

di Marco Beghelli

Il Teatro Comunale manda in scena a partire da domani (Comunale Nouveau, ore 20) La forza del destino di Giuseppe Verdi, operone ampio e potente, tre ore nette di musica, vera essenza della melodrammaticità romantica. Lo spettacolo riprende la produzione di Yannis Kokkos (regia, scene e costumi) andata in scena lo scorso autunno al Festival Verdi di Parma con l’apporto di Orchestra e Coro del Comunale. "È la ripresa di un concetto – dice Kokkos (foto) – più che di un allestimento, in quanto l’impianto scenografico sviluppato in origine verso l’alto è stato riadattato a questo palcoscenico privo di altezza. Quando seppi che lo spettacolo di Parma era destinato anche a Bologna, fui felicissimo perché sono molto legato al Comunale, dove feci la mia prima regia d’opera (il Boris Godunov del 1989). Ma la gioia si è trasformata in angoscia quando mi dissero che il teatro sarebbe stato un altro: ho accettato la sfida e ora sono molto soddisfatto di questo spettacolo nuovo. Uno spettacolo che punta più sulla narrazione che sull’effetto visivo, avendomi permesso di lavorare molto con i cantanti e le loro personalità. Ho voluto in particolare sottolineare la discontinuità dell’azione, fra i momenti tragici e quelli comici, fra le scene religiose e quelle belliche, perché questo ha evidentemente voluto Verdi". La stessa discontinuità che è stata sentita come problematica dal direttore Asher Fisch, noto a Bologna nel grande repertorio tedesco, sinfonico e operistico, ma già applauditissimo lo scorso anno nell’Otello verdiano.

"Quasi metà della partitura – dice Fisch – non ha direttamente a che fare con la storia principale narrata dal libretto: cori, balli, marce, scenette comiche e digressioni varie spuntano nel bel mezzo di una scena tragica. Ma sulla tentazione di mettere mano alla partitura con i tradizionali tagli e spostamenti di scene ha vinto alla fine la scelta della riproposta integrale, fedelissima alla struttura definitiva voluta da Verdi, senza tagliare una sola battuta". Fisch non vuole poi tralasciare particolari complimenti per il sovrintendente Fulvio Macciardi, "perché mettere in piedi il Comunale Nouveau in pochi mesi è stato un vero miracolo, ma tutto funziona bene nella nuova struttura, la buca orchestrale è perfetta per ampiezza e sonorità, il rapporto con la scena ottimale". Scena sulla quale si alternerà un doppio cast vocale per consentire 5 recite ravvicinate (17, 18, 20, 21, 22 giugno), con i soprani Erika Grimaldi e Francesca Tiburzi, i mezzosoprani Nino Surguladze e Cristina Melis, i tenori Roberto Aronica e Angelo Villari, i baritoni Gabriele Viviani e Stefano Meo, i bassi Rafal Siwek e Abramo Rosalen. Partner dello spettacolo sarà Alfasigma.