Comunale, torna la Sinfonica Lombardi: "Un Egmont inedito"

di Marco Beghelli

La Stagione Sinfonica del Teatro Comunale ospita domani sera all’Auditorium Manzoni (ore 20.30) il primo concerto 2023 della Filarmonica TCBO, sotto la direzione del suo direttore musicale Roberto Abbado. Si comincia con la ouverture da concerto Calma di mare e felice viaggio di Mendelssohn (ispirata a due poesie di Goethe) e la Sinfonia di Schumann – giovanile e incompiuta – detta ‘Zwickau’ (dal nome della città di nascita del compositore). La seconda parte ospita l’esecuzione integrale delle musiche di scena scritte da Beethoven per accompagnare la rappresentazione della tragedia Egmont di Goethe. Alla notissima ouverture, spesso presente nei programmi dei concerti sinfonici, faranno dunque seguito 9 pagine di raro ascolto, originariamente pensate a sottolineare i momenti nevralgici della vicenda inscenata. Le proporzioni si ribalteranno tuttavia in questa esecuzione, diventando la musica l’elemento portante, intervallata da interventi recitati tratti dalla tragedia. Ne sarà interprete d’eccezione Sandro Lombardi, vincitore negli anni di ben quattro Premi Ubu come miglior attore.

Maestro, si è trovato spesso a fare da voce recitante in contesti musicali?

"Più volte, soprattutto nell’ambito della musica novecentesca: da Berio e Sanguineti in poi, la voce parlata è molto usata fra i compositori contemporanei. Per l’attore è assai confortante sentirsi circondato da musica di tale importanza e bellezza, come nel caso di questo Beethoven. So che anche molti miei colleghi amano impegnarsi in tali ‘melologhi’, dove la voce parlata s’intreccia alla musica".

Avrebbe senso mettere oggi in scena l’intero ‘Egmont’?

"Sarebbe un’operazione colossale! E se poi vi aggiungiamo mezz’ora di musica beethoveniana... Certamente già all’epoca si pose il problema dell’eccessiva complessità, tanto che nel tempo sono state proposte soluzioni diverse per eseguire integralmente le musiche, intercalate da collegamenti parlati che contestualizzassero il loro nesso con la tragedia. Viventi i due autori, Friedrich Mosengeil propose dunque una sinossi del testo, che Franz Grillparzer volle poi mettere in versi; e ancor oggi si usa spesso in Germania questa versione. Nel 1967, Luchino Visconti e Gianandrea Gavazzeni furono artefici al Maggio Musicale Fiorentino della prima rappresentazione integrale italiana di Goethe più musica, nella traduzione di Fedele d’Amico, dalla quale abbiamo ora tratto alcuni passi per proporre a Bologna una soluzione assolutamente inedita".

Quale?

"Reciterò i più importanti monologhi della tragedia, ma con i numeri musicali in un ordine un po’ diverso. Invece della narrazione ‘orizzontale’ della vicenda che avevano proposto i compendiatori ottocenteschi, allo spettatore di oggi offriremo dunque una sinossi ‘verticale’: veri picchi di poesia".