Comunali 2027, la Lega ristruttura il partito

Iniziano le grandi manovre in vista delle prossime Comunali del 2027. La segreteria della Lega, come primo passo, ha revocato tutte le cariche fiduciarie assegnate nel corso del tempo, e cioè responsabili di quartiere, referenti, organizzativi, vice e ogni altra figura delegata sul territorio cittadino. Lo annuncia il segretario cittadino del Carroccio, Cristiano Di Martino: "Preso atto della necessità di ristrutturare il partito in vista dell’appuntamento elettorale fondamentale che si svolgerà tra due anni, l’intenzione è quella di iniziare un percorso di consultazione, sia dentro che fuori dal partito, per individuare e accogliere le figure chiave da coinvolgere per affrontare al meglio le elezioni comunali del 2027".

Obiettivo: "rinnovare la struttura, il programma e le prospettive, aprendo a forze nuove e desiderose di dare il loro contributo. Al termine delle consultazioni ci riuniremo in una assemblea costituente e programmatica, per essere poi pronti e compatti, partendo e lavorando da subito per la città e i cittadini in vista delle elezioni. Siamo convinti che sia necessario lavorare da subito dal punto di vista del programma, delle forze coinvolte e del candidato sindaco, coinvolgendo attivamente i cittadini e tutte quelle parti della popolazione deluse dal sistema attuale", insiste il segretario leghista. Che apre le porte "a chi ha intenzione di alzarsi in piedi e fare la sua parte. Siamo convinti che sia possibile fare la differenza per Bologna, messa in ginocchio da Lepore e dal Pd sotto ogni punto di vista, tasse e tributi, mobilità, e sicurezza su tutti".