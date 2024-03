Comunali: Bassi ci riprova. Si candida per la terza volta

Il sindaco di Sala Emanuele Bassi (Pd) tenta il tris. Il primo cittadino in carica, al secondo mandato, ha annunciato infatti la sua candidatura a sindaco alle prossime amministrative.

"Ho già chiesto – dice Bassi – alla mia vice sindaca Eleonora Riberto di affiancarmi, se sarò rieletto, nel terzo mandato per raggiungere i tanti progetti in essere. Mi presenterò con la lista civica ‘Condividere Sala Bolognese’ sostenuta da coloro che vorranno partecipare, collaborare con suggerimenti, nuove idee ai tavoli di approfondimento. Lo scopo è creare un programma per rendere Sala ancora più un paese attrattivo, funzionale e a misura della comunità".

Per quanto riguarda i progetti del futuro prossimo, Bassi ricorda la collocazione della fibra nella frazione di Bonconvento e nelle case attigue, la cui progettazione è in essere. Poi, come già in progetto, sarà creato un polo dell’infanzia 0 - 6 anni diffuso, con tre poli dell’infanzia nelle tre frazioni principali, con un unico approccio pedagogico condiviso. Il risultato sarà che le famiglie troveranno i servizi dedicati a questa fascia d’età vicino casa.

"Nel terzo mandato – prosegue il sindaco - ci sarà il completamento della nuova biblioteca con i piani dedicati a sale studio, coworking, spazi per bambini al piano terra e davanti all’edificio sarà realizzata una piazza; si terrà l’inaugurazione della Casa della comunità con i servizi specialistici ora in attivazione; sarà operativa la Casa della sicurezza negli edifici dietro il municipio.

Nella frazione di Osteria Nuova sarà riqualificata la piazzetta ex edicola e la grande piazza. E ancora sarà ampliato il verde di Villa Terracini, portando l’area a parco e sarà ristrutturato l’edificio della Barchessa che ospiterà ambulatori e un centro socio ricreativo".

"Sempre ad Osteria Nuova – continua il primo cittadino - amplieremo l’abitato che porterà la creazione di uno spazio commerciale per un supermercato, su cui da tanto tempo si sta lavorando. Poi intendiamo proseguire con le progettazioni di nuovi servizi di trasporto sia ciclopedonale verso le frazioni di Bagno e Bonconvento. Ed è allo studio, insieme agli enti competenti, una nuova tratta bus che colleghi la stazione dei treni di Osteria Nuova, la zona industriale in espansione, per raggiungere Calderara, l’aeroporto e il capolinea del Tram a Borgo Panigale". Intanto Bassi ha già avuto l’appoggio del partito democratico locale. "Visti i risultati di questa amministrazione e i tanti progetti in essere - afferma Floriano Fazzi coordinatore dei dem di Sala -, all’unanimità sosteniamo la ricandidatura del sindaco Bassi".

Pier Luigi Trombetta