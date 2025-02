Comunali, caccia ai moderati. Diaco al centro delle trattative. In palio un posto in giunta

Le Comunali 2027 cercano il loro ’centro’. Sì perché, sia a destra sia a sinistra, sono già iniziate le grandi manovre per capitalizzare il voto moderato disperso in più rivoli. Più movimenti. Più realtà. A livello nazionale sono partite le grandi manovre, con summit a Milano, Orvieto e Trieste. E, intanto, nascono nuovi partiti, come quello centrista di Luigi Marattin che a Bologna ha già la sua emanazione locale, dopo il fallimento del Terzo Polo. In questo bailamme, non è un segreto che anche Matteo Lepore stia stringendo rapporti più stretti con questo mondo moderato. Obiettivo: coprirsi al centro, in vista di una candidatura bis. Da quello che trapela, ci sarebbero stati contatti con Filippo Diaco, consigliere di ’Anche Tu Conti’ già in maggioranza, che al ’Carlino’ non ha nascosto la disponibilità a un maggior coinvolgimento.

Come queste interlocuzioni si tradurranno è presto per dirlo, ma fonti ben informate scommettono che per Diaco o qualche altro esponente centrista (Stefano Mazzetti di Italia Viva?) potrebbero anche aprirsi le porte della giunta. Che, a oggi, visto il fermento di cattolici e dintorni, è molto sbilanciata a sinistra. Diaco conferma di essere stato contattato da più soggetti di estrazione cattolica, centrista, moderata, per sedersi attorno a un tavolo e costruire qualcosa di nuovo nell’alveo del centrosinistra. Una ’casa’, insomma, per chi non vuole entrare nel Pd. Manovre queste che s’intrecciano con il congresso dem. A fine febbraio il Nazareno dovrebbe fissare una finestra per le assise del partito che potrebbero essere anticipate a giugno o restare in autunno (settembre-ottobre).

Per il Pd regionale si scalda per il bis Luigi Tosiani, partita che va in tandem con quella (più complessa) sotto le Torri dove l’attivismo del vicesegretario Matteo Meogrossi (vicino al deputato Andrea De Maria) potrebbe ostacolare il sostegno di tutto il partito a Federica Mazzoni (ala Schlein). Se il congresso provinciale non sarà unitario, con l’area di De Maria pronta allo scontro e quella di Aitini e Critelli come ago della bilancia, anche in regione la compattezza del partito sull’attuale segretario potrebbe non filare così liscia.

Ma se così sarà, chi sfiderà Tosiani che porta in dote ottimi risultati del Pd regionale in tutte le ultime elezioni? L’interrogativo non è di facile soluzione. Stefano Caliandro (ala Schlein), rimasto fuori dalla giunta regionale, poteva essere un nome papabile. Ma i bookmaker dem vedono più probabile una sua nomina alla presidenza di Interporto (la governance è in scadenza) o in qualche partecipata piuttosto che come aspirante segretario regionale del Pd.

Rosalba Carbutti