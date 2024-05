Comunali, Carollo in corsa. Il centrodestra l’appoggia

A Castello d’Argile, in vista delle prossime amministrative, scende in campo l’insegnante Anna Carollo candidata sindaca con la lista civica ‘Noi per il tuo futuro Argile - Mascarino’, sostenuta da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

"L’obiettivo della lista - spiega Carollo - è quello di valorizzare il gruppo che mi sostiene e di rilanciare Castello d’Argile. Ambiente, agricoltura ma anche il recupero della specificità del territorio, sono al centro del progetto della coalizione. Dunque ci occuperemo appieno di questi temi. Il nostro ambizioso scopo è quello di ridare un futuro ad Argile con un programma elettorale che ponga attenzione alle scelte che potranno garantire il rilancio economico e sociale del paese. Rilancio di cui se ne sente davvero il bisogno". Ad appoggiare Carollo c’è il centrodestra unito. "L’obiettivo della lista ‘Noi per il futuro’ di Argile – precisano infatti in una nota congiunta Cristiano Di Martino, Alfredo Cionfoli, Eugenio Boccato (Lega) e Nicola Stanzani e Morris Battistini (Forza Italia) e Diego Baccilieri e Giovanni Grima (Fratelli d’Italia) - è ridare corpo al senso di comunità. Perché l’asticella è alta certamente. E l’eredità lasciata dalla passata amministrazione non aiuta".

"Sono convinta – continua Carollo - di riuscire a portare Castello d’Argile a guardare al futuro con maggiore ottimismo. L’ascolto, l’attenzione per le politiche giovanili, la riqualificazione energetica, la sicurezza sono altri punti nevralgici del programma di mandato". "La mia candidatura – afferma la candidata sindaca - mi riempie di responsabilità ma sono pronta insieme alla squadra ad affrontare questo impegno con un occhio anche allo sviluppo economico per attrarre imprese sul territorio". E aggiunge: "Prevarrà sempre il senso di disponibilità e di condivisione delle scelte. Perché la nostra comunità merita un’amministrazione vicina e pronta a correggere le molte cose che non vanno".

Carollo sfiderà la lista civica del sindaco in carica Alessandro Erriquez (Pd) sostenuta dal centrosinistra e che si ripropone per un secondo mandato amministrativo. Dunque a Castello Argile saranno due le liste in competizione per la poltrona di sindaco. Carollo presenterà pubblicamente la sua lista civica sabato, ad Argile, in piazza Gadani alle 19. Nell’occasione saranno presentati anche i candidati consiglieri che fanno parte della lista. Pier Luigi Trombetta