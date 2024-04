Comunali, c’è il poker. Corre anche Zirolia

La lista civica "Insieme per Castel di Casio" appoggia la candidatura di Simonetta Zirolia alla carica di sindaco. In una competizione elettorale dove probabilmente saranno ben quattro i candidati che si contenderanno la poltrona di primo cittadino, il rischio della dispersione è molto alto.

"Credo che sia opportuno precisare due aspetti – spiega la candidata Zirolia –. Il primo è che la nostra lista è composta da persone che hanno esperienze diverse e che provengono da mondi differenti, ma che hanno come comune denominatore i valori cristiani e quelli della patria. Il secondo aspetto riguarda il motivo per cui ci candidiamo. Abbiamo raccolto la richiesta di tanti cittadini che ci hanno chiesto un impegno per il nostro comune. Sappiamo che non sarà facile, ma il fatto di nascere dal basso ci dà la possibilità di parlare con tutti senza preclusioni". Essendo stata comandante del posto di polizia ferroviaria di Porretta, lei in zona è molto conosciuta. Che cosa le hanno chiesto i cittadini che si sono rivolti a lei?

"Ho svolto quell’incarico dal 2000 al 2007 ed è vero che mi ha dato la possibilità entrare in relazione con tante persone. Tutti ci chiedono di non perdere la loro identità di castellani ed è per questo che una delle prime cose che faremo, se i cittadini ci daranno la possibilità di amministrare il paese, è quello di ripristinare la consulta della frazioni per poter ascoltare ancora meglio le esigenze del territorio".

Per tante questioni Castel di Casio deve mettersi in rete con i Comuni limitrofi. Come è possibile farlo senza perdere la propria identità?

"Costruendo collaborazioni costruttive. E’ chiaro che per sfruttare le potenzialità turistiche del bacino di Suviana è necessario lavorare a stretto contatto con le altre realtà del Parco dei Laghi come il Comune di Camugnano. Lo stesso discorso vale per Santuario della Madonna del Ponte, la patrona della pallacanestro, dove non si può prescindere da un accordo con Alto Reno Terme, con cui condividiamo altri servizi".

Quale è l’idea centrale del vostro programma?

"Cogliere tutte le occasioni di sviluppo per fare in modo che le famiglie, e soprattutto i giovani, non siano costretti a lasciare Castel di Casio. Il nostro è un territorio che ha sia una vocazione industriale sia una potenzialità turistica attraverso il suo patrimonio storico e culturale, ma nonostante queste due risorse nel tempo i servizi sono diminuiti. Ci sono settori, come il commercio di prossimità, che in questi anni hanno sofferto parecchio e che hanno bisogno di essere sostenuti. Questa prospettiva in passato è mancata".

Massimo Selleri