Comunali, centrosinistra al bivio. Azione: "Non siamo noi a dividere"

"Non è Azione a dividere il centrosinistra. È il Pd che, a livello provinciale, non ci ha fatto alcuna proposta di alleanza. La nostra linea è chiara: quando il Pd punta su un candidato riformista bene, altrimenti sosteniamo il civismo". Serse Soverini, segretario provinciale di Azione, ribatte alle parole del vicesegretario provinciale del Pd Matteo Meogrossi che, sulle alleanze, aveva invitato a seguire "le ragioni per stare insieme, non quelle per le quali ci si divide".

E, per tutta risposta, nel Comune più popoloso del bolognese che andrà al voto a giugno, Casalecchio, Azione conferma che ballerà da sola, lanciando ufficialmente la candidatura di Alex Zanella, sostenuto dalla storica lista civica di Casalecchio di Reno, rappresentata dal consigliere comunale di lungo corso Bruno Cevenini.

Zanella, avvocato, già componente di un Collegio legale di un associazione per la tutela dei consumatori, è stato fra i fondatori dell’"Associazione libera degli amministratori di sostegno volontari", in cui ha ricoperto il ruolo di segretario. "La sua è una candidatura civica e riformista che vuole superare le correnti partitiche e ideologiche che contrappongono gli schieramenti tradizionali", spiega Soverini. Zanella, dalla sua, punta "a un cambio di passo su traffico, inquinamento e sicurezza, riportando la persona al centro della vita sociale e politica della comunità". Altro nodo importante su cui Zanella si concentrerà sarà "la gestione della mobilità, considerate le grandi opere in corso di realizzazione come la nuova Porrettana, l’interramento della linea ferroviaria e il progetto del tram portato avanti daBologna".

I calendiani hanno le idee chiare anche sull’altro Comune su cui il centrosinistra sta dibattendo in queste settimane: San Lazzaro: "Abbiamo partecipato al tavolo di coalizione e chiesto le primarie. Appoggiamo la candidatura dell’assessora Sara Bonafè", fa sintesi Soverini. Che, di fatto, vede con scettismo l’ipotesi (tornata in auge) di una convergenza sulla consigliera regionale dem Marilena Pillati: "La convergenza va trovata anche sulla base della storia dei candidati. Bonafè dà continuità all’innovazione politica che c’è stata nei mandati della sindaca Isabella Conti, nonché molto vicina alla lista civica della prima cittadina che sta terminando il secondo mandato".

Anche su Castel Maggiore, unica realtà dove – con certezza – verranno montati i gazebo, i calendiani non hanno dubbi: "Sosteniamo il dem Luca De Paoli (candidato della minoranza Pd, ndr)". A Castenaso, invece, la scelta di Azione ricade sull’ex sindaco Carlo Gubellini che punta al bis, mentre su Pianoro, di fronte allo stallo del centrosinistra, Soverini spinge sul giovane Jonathan Gerbi: "Vogliamo fare un salto di qualità, puntando su una candidatura innovativa". Infine, la ’Bassa’ e la Montagna, dove Azione potrebbe puntare su alleanze a ’geometrie variabili’: "Smentisco la segretaria proviciale del Pd, Federica Mazzoni, che dice che siamo alleati con il centrodestra. Noi appoggiamo candidature civiche, come quella di Susanna Resta a Crevalcore". Il concetto è chiaro: "Non facciamo liste contro il Pd. Puntiamo su liste importanti e utili nel territorio dove ci presentiamo", conclude Soverini.