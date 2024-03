Comunali: corsa a sindaco. Il Pd appoggia Ferretti

A sfidare il primo candidato di Malalbergo, l’ex sindaco Massimiliano Vogli, ci sarà, per la maggioranza, Stefano Ferretti, attuale assessore nella giunta Giovannini. Ferretti, che corre appoggiato dal Pd con la lista civica ‘Per un futuro concreto’, ha ufficializzato la notizia nei giorni scorsi anche se della sua corsa alle amministrative ne parlava già mezzo paese. Ferretti, 41 anni, ed è altedese dalla nascita. "Mi candido prima di tutto perché amo questo territorio e lo vivo da sempre, la nostra comunità è forte grazie alle nostre persone, che dedicano tantissimo tempo alle associazioni e al volontariato, ai nostri imprenditori che garantiscono lo sviluppo economico - spiega il candidato -. Per la nostra gente bisogna impegnarsi, con la voglia di far crescere tutta la comunità, partendo dai suoi valori fondanti: solidarietà e inclusione. Mi candido anche per la squadra di persone che ha deciso di sostenermi, tutte radicate nella nostra comunità e ampiamente conosciute per onestà, impegno e competenza, rappresentano il modo pulito e sano di fare politica, totalmente a servizio degli altri. Abbiamo condiviso situazioni complesse, con spirito critico e la voglia di dare soluzioni a problemi impensabili e inaspettati".

La condizione preliminare era avere al suo fianco l’attuale vicesindaco Maura Felicani, insieme a Fabio Dalle Donne, Luca Carlotti, Moreno Fiorini, Andrea Falzoni, Marco Gheduzzi, Margherita Bassini, Chiara Busoli, Beatrice Donati.

"Le idee sul tavolo, per una visione a lungo termine, ci sono già: sulla viabilità i prossimi cantieri sono le due rotonde fuori dal casello autostradale e quella tra via Chiavicone e la Statale; il progetto su cui è già avviato il confronto tra Anas e Città Metropolitana, per un impianto semaforico tra statale e via Del Corso - prosegue Ferretti -. I progetti per la nuova palestra ad Altedo e la ristrutturazione dell’immobile di via Franchini per gli uffici distaccati di Altedo e il nuovo Centro Operativo Comunale di Protezione Civile; sui servizi sociali, il mantenimento di tutti i servizi, con particolare attenzione ai disabili minori ed adulti e alla scuola, su tutti i plessi scolastici c’è la volontà di avviare il progetto Scuole belle, per rifare tutti gli interni insieme a istituto comprensivo, alunni e genitori. In queste settimane a Malalbergo parte il percorso partecipato aperto a tutti per fare insieme il progetto di riqualificazione di Palazzo Marescalchi, l’unico edificio pubblico di pregio storico architettonico, di fine ‘700. Vogliamo la Casa della Cultura, con ampliamento della biblioteca e sale per i giovani".

Zoe Pederzini