Comunali, Forchielli c’è: "In città serve una svolta". E fonda il partito ’Ora’

Drin drin… è ora. Sembra un gioco di parole, ma non lo è. Si tratta del ‘nuovo’ partito di Alberto Forchielli, imprenditore bolognese e volto tv, pronto a scendere in campo per sfidare alle Comunali il sindaco Matteo Lepore. Il suo movimento dal nome spiritoso – Drin Drin – è pronto alla trasformazione per diventare qualcosa di più strutturato. "’Ora’ è il nuovo nome – spiega Forchielli che in questi giorni è in America Latina – e fra una decina di giorni ci sarà il congresso ad Abano Terme. Abbiamo scelto la città del Veneto perché è al centro delle zone dove si concentra la maggior parte dei nostri iscritti: Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia".

La scelta del restyling del ’marchio’ è presto spiegata da Forchielli: "Con Drin Drin non ci prendevano sul serio. Le persone meno giovani ci dicevano: ‘Ma che roba è?’. E così dopo un sondaggio tra varie possibilità la scelta è ricaduta su ’Ora’, nome corto, d’impatto, collegato al vecchio slogan che puntava a dare una sveglia al Paese: perché il nostro partito vuole basarsi in tutto e per tutto su questo senso d’urgenza. L’alternativa era il ‘Coraggio dell’ovvio’ ma pareva troppo intellettuale e abbiamo lasciato perdere", spiega l’imprenditore. ’Ora’ è nato "dopo un lungo lavoro – prosegue Forchielli – con tante proposte programmatiche votate su ’GitHub’. Sono già 15mila gli iscritti e al congresso parteciperanno 374 delegati".

Obiettivo della nuova formazione politica: puntare al cambiamento, a partire proprio da Bologna, la città dove Forchielli è nato. Qui, all’ombra delle Torri, l’imprenditore conferma che è pronto a candidarsi come ‘anti-Lepore’ che guarda al centro e "a chiunque ci sta". E, da quanto filtra, sia la Lega che Fratelli d’Italia potrebbero apprezzare la sua corsa civica per Palazzo d’Accursio (sebbene, in caso di candidatura politica, sia in pole l’eurodeputato meloniano Stefano Cavedagna), così come diversi imprenditori.

"La mia discesa in campo alle amministrative contro Lepore? Vado avanti. Bologna è male amministrata, quindi credo serva una svolta. Se ci saranno persone più autorevoli di me, non avrò nessun problema a farmi da parte… ma in caso contrario mi candido io".

Prima tappa il 25 novembre al Circolo della Caccia. Ufficialmente per presentare il nuovo partito ‘Ora’, ma già in tanti si chiedono se in quella sede lancerà la sua sfida a Lepore, con vista 2027. Si vedrà.

Intercettato al telefono, una quindicina di giorni fa, Forchielli aveva ammesso: "Non mi nascondo, potrei essere l’anti-Lepore...".