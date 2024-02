Comunali, Gubellini: "Mi candido per il bis"

Il primo cittadino di Castenaso Carlo Gubellini si ricandida alle amministrative di giugno per il centrosinistra con la civica Tu@ Castenaso, lista con sostegno del Pd, di Azione, di Italia Viva. Perchè ha deciso di ricandidarsi?

"Per finire il lavoro svolto in questi difficili anni nei quali siamo usciti dall’Unione Terre di Pianura, abbiamo riorganizzato l’Ente e fatto un significativo passo in avanti su tutti i fronti. Siamo riusciti a costruire una squadra di dipendenti valida e motivata. Ci siamo trovati a dover affrontare e gestire il periodo più complicato dal dopoguerra ad oggi, ma nonostante questo non abbiamo aumentato il debito dell’Ente e abbiamo ’pulito’ il bilancio stralciando oltre due milioni di euro di residui attivi. Mi ricandido per consolidare il percorso di confronto e condivisione avviato con le altre forze politiche perché corriamo il rischio di tornare indietro di 15 anni vista la ridiscesa in campo dell’ex sindaco Sermenghi che ha diviso e frammentato tutto e oggi va a braccetto con la destra dopo aver militato per una vita nella sinistra".

Cosa non è riuscito a fare in questo mandato e cosa si propone di fare ex novo? "In questo mandato è stato fatto tutto quello che era possibile senza lasciare nulla per strada. In 5 anni abbiamo portato sul territorio più opere degli ultimi 40 anni sbloccando situazioni ferme da decenni come la piscina e il lotto II bis della Lungosavena e poi il rifacimento della pista di atletica , l’ampliamento del poliambulatorio, il nuovo asilo piccolo blu, la palestra del judo, la ristrutturazione dell’ex palabocce e la ristrutturazione dell’ex Casa Tosarelli a Villanova dove sorgerà un laboratorio socio occupazionale per i ragazzi disabili, direi che non è poco. Continueremo ad avere uno sguardo a 360°. Potenzieremo i percorsi pedo ciclabili, interverremo sulle rette degli asili nido e rivitalizzeremo il mercato. Intendiamo inoltre potenziare la rete di controllo del territorio, stroncare l’abbandono dei rifiuti urbani, valorizzare il tessuto commerciale e produttivo puntando sul marketing territoriale". Gubellini si presenterà il 27 febbraio alle 18,30 in sala consiliare.

Zoe Pederzini