Comunali, i civici prendono strade diverse

Tonelli da una parte, Cevenini dall’altra. I civici di Casalecchio seguono le tracce del Pd diviso tra le candidature di Ruggeri e Braga. Così anche i due consiglieri della storica lista civica casalecchiese hanno preso strade diverse e dopo la scelta di Cevenini che ha garantito il suo appoggio a Dario Braga e la sua lista di centrosinistra, ieri è stata la volta di Andrea Tonelli che invece ha scelto Rete Civica, il centrodestra e il suo candidato sindaco Enrico Pasquariello già sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

I dettagli non sono ancora definiti ma per il centrodestra si profila la formazione di due liste: quella di Fratelli d’Italia ed una seconda lista-mosaico con i simboli e i candidati di Lega, Forza Italia, Rete civica, Noi moderati, Dc e Popolo della famiglia. "L’ho detto e lo confermo: da civico non posso schierarmi e sostenere un candidato del Pd o che vota Pd -ha premesso Tonelli- C’è bisogno di civismo come stile di dialogo e servizio ai cittadini, senza i filtri dei partiti che spesso si muovono secondo logiche lontane dalla concretezza del governo locale" ha detto Tonelli, richiamando le battaglie storiche della lista in tema di raccolta differenziata, di viabilità, urbanistica e politiche sociali. "Bisogna abbassare le rette degli asili ed uscire dall’Unione dei comuni che sottrae personale a Casalecchio. Tutti i quartieri sono sporchi, e non saranno due spazzini in più messi in strada in campagna elettorale, a migliorare la situazione".

Il coordinatore di Rete Civica Alecs Bianchi ha detto che è necessario "ascoltare i cittadini e non imporre scelte preconfezionate. Il nostro obiettivo è andare al ballottaggio contro il centrosinistra e fornire un’alternativa concreta grazie a persone come Tonelli che hanno idee concrete per migliorare la città". Una valutazione condivisa da Enrico Pasquariello che ha avuto parole di stima per la coerenza di Tonelli: "Questo approccio è utile alla città e l’esperienza che ci porta in dote sarà utile per affrontare i problemi che il Pd non riesce più a risolvere positivamente". Fra il pubblico anche Emanuela Graziano, consigliera della Lega a Valsamoggia e vedova di Giovanni Bergonzoni, uno dei fondatori, 20 anni fa, della lista civica.

Gabriele Mignardi