Comunali, i dem schierano Paolo Iovino

E’ Paolo Iovino (nella foto) il candidato a sindaco del Pd alle prossime amministrative di Anzola. Iovino, 56 anni, sposato, con due figli, funzionario delle Ferrovie, anzolese di adozione, è impegnato nel volontariato ed è in politica per passione. Dal dicembre 2021 è il segretario del Pd di Anzola. "Sono molto onorato – spiega Iovino – e grato al mio partito per essere stato individuato come candidato sindaco. Bisogna premettere che i dem di Anzola sono usciti dall’amministrazione del sindaco in carica Giampiero Veronesi nel dicembre del 2022 perché non ne condividevano più alcune scelte. Una decisione sofferta e necessaria che abbiamo spiegato in più di un’iniziativa pubblica. Al centro della nostra azione politica c’è la comunità. Da tempo stiamo lavorando per ricucire il rapporto tra cittadini e politica, logoratosi fino al punto di avere oggi un elettore su tre che non va a votare". Il candidato sindaco sottolinea che è iniziata, da parte dei dem, una fase di ascolto sul territorio con associazioni di volontariato e di categoria, società sportive, parti sociali, singoli cittadini, comitati.

I tavoli di discussione sono aperti a chi si sente vicino all’area politica del centrosinistra e a chi vuole dare un contributo alla costruzione del programma elettorale per il mandato 2024 - 2029. "La nostra intenzione – continua Iovino – è quella di essere i catalizzatori delle energie presenti nella società civile e anche delle forze politiche che vogliono condividere la nostra proposta di percorso, siamo un partito aperto. E crediamo che tra i primi temi da affrontare ci sia il Piano urbanistico generale del quale, ad oggi, non si ha notizia. Esiste solo un questionario proposto dall’attuale amministrazione sul sito del Comune. Se questo vuol dire partecipazione, noi non ci stiamo. Perché il Pug è lo strumento di pianificazione e governo del territorio, un documento troppo importante per non confrontarsi con cittadini e imprese".

"A questo – aggiunge Iovino – si collega il consumo di suolo su cui l’attenzione deve essere molto alta. Sul tema degli insediamenti, la nuova amministrazione comunale, non potendo incidere su decisioni già prese complice la logistica del nostro territorio, dovrà lavorare per ridurre al minimo possibile gli impatti delle piattaforme esistenti, partendo dalla mobilità".

Pier Luigi Trombetta