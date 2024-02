Comunali, il centrodestra punta su Bruno Bernardi

Il candidato di centrodestra per la poltrona da sindaco di Molinella, Bruno Bernardi, dà il via alla campagna elettorale nel comune con il primo evento di presentazione al pubblico.

Bernardi ed il suo team è già da qualche mese che lavorano nel dietro le quinte per prepararsi alla corsa alle amministrative del prossimo giugno: da quando è stato candidato all’unanimità dall’Unione Socialdemocratica dai partiti del centro-destra (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) e dalle liste civiche (Rete Civica Molinella e Insieme per Molinella), Bernardi e la squadra, ancora da presentare, si sono adoperati per ideare un programma che li rappresentasse al meglio. Imprenditore, 49 anni, due aziende oltre ad un importante periodo alla presidenza di Confartigianato tutt’ora presente, ha pensato insieme agli alleati, di organizzare un evento per presentare il ‘programma del cambiamento’ per Molinella, come loro stessi lo definiscono.

Appuntamento lunedì,19 febbraio, al Cinema Teatro a Molinella dalle ore 20.30. L’invito è aperto a tutti e saranno presenti gli esponenti dei partiti della coalizione, e verranno spiegati i singoli dettagli degli otto macro argomenti del programma che spaziano a 360 gradi su tutti i problemi di Molinella.

I motivi che hanno spinto Bruno Bernardi a candidarsi per la poltrona da primo cittadino di Molinella li aveva spiegati a inizio dello scorso dicembre quando ufficializzò la sua corsa alle elezioni comunali del prossimo giugno dicendo: "Mi candido a sindaco di Molinella perché ho una visione di Comune dettata dalla mia esperienza di imprenditore che ha una visione digitale, green, sociale e perché sono convinto che tra il dire e il fare c’è di mezzo l’agire".

Unico sfidante ad ora, l’attuale assessore all’Istruzione Letizia Fattori candidata con l’appoggio delle liste di centrosinistra, di Azione (che sarà presente anche con il simbolo) e dall’ex azzurra di Fratelli d’Italia Ilaria Prencipe che, dopo la candidatura di Bernardi, ha lasciato il partito per fare una civica.