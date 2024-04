Comunali, il centrodestra si divide. Baruffaldi sostenuta dalla Lega

Centrodestra con due candidati in Valsamoggia. Dopo la discesa in campo di Luigi Galdolfi, avvocato, indipendente, sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia, la Lega e la formazione politica denominata Centrodestra Valsamoggia lanciano la candidatura di Elena Baruffaldi, insegnante, mamma di tre bambini, alla sua prima esperienza anche se nelle piazze dei diversi centri di Valsamoggia è stata spesso a fianco di Alex Testoni, che è il marito, consigliere di municipio in quota Lega a Crespellano.

"Il progetto Centrodestra Valsamoggia è nato tre anni fa con l’obiettivo di unire le forze politiche moderate del territorio e offrire un’alternativa al centrosinistra storico. Però alcune di queste forze hanno scelto strade diverse, così il Centrodestra Valsamoggia ha trovato sostegno da cittadini senza affiliazione politica e con imprenditori locali oltre a quello della Lega, che ci sostiene anche senza il suo simbolo", spiega la neo candidata già attiva nell’ambito della lista Civicamente Samoggia e in particolare nella municipalità di Crespellano dove ha abitato per oltre vent’anni.

"Da educatrice penso che il problema numero sia quello del disagio giovanile e dell’assenza di punti di incontro per queste fasce di cittadini", insiste Elena Baruffaldi che ha iniziato il suo tour nelle piazze dei mercati dove sostiene anche l’iniziativa trasversale di tutti i partiti dalla sinistra al centrodestra: Civicamente Samoggia, FI, FdI, Lega e M5s, che in tutte le cinque municipalità stanno raccogliendo le firme per indire una consultazione popolare sul gradimento della fusione che dieci anni fa hanno dato vita al comune unito di Valsamoggia.

g.m.