Comunali, il centrodestra unito lancia Negri

E’ Umberto Negri di Fratelli d’Italia il candidato sindaco di Castel Maggiore per il centrodestra. Attualmente è responsabile comunale e coordinatore del circolo di FdI e in passato ha avuto ruoli di rappresentanza in Forza Italia e poi Pdl ed è ora nel direttivo provinciale di FdI. "In attesa dell’esito delle primarie del Partito democratico – dice Diego Baccilieri, delegato provinciale di Fratelli d’Italia per le amministrative – intanto a Castel Maggiore rompiamo gli indugi ed ufficializziamo la candidatura di Umberto Negri a primo cittadino".

"Ringrazio gli alleati di Lega e Forza Italia per il sostegno alla candidatura unitaria di Negri – continua –, persona di grande umanità e passione politica, sempre attento alle necessità delle persone". Negri, originario del nostro Appennino, nella fattispecie di Burzanella di Camugnano, cinquant’anni, sposato e con due figli, è laureato in chimica industriale e lavora come responsabile analista di laboratorio e consulente ambientale in un noto studio privato di Castel Maggiore.

"Abito a Castel Maggiore dal 2006 – afferma il candidato sindaco –, e sono attivo come educatore di oratorio, di ragazzi dalla terza media alla quinta superiore, e animatore estivo parrocchiale. Sono altresì addestratore di cani, in particolare della razza siberian husky e sono allenatore di rugby giovanile a Bologna". "Se diventerò sindaco – prosegue l’esponente di FdI – una delle priorità del mandato amministrativo sarà indubbiamente quella riguardo al tema della sicurezza. E’ stata posta nel 2018 la prima pietra per quanto riguarda il polo sulla sicurezza, struttura ancora in fase di completamento. Per quanto riguarda i trasporti occorre un maggiore collegamento tra Trebbo di Reno - Torre Verde, dove abitano oltre 4.000 persone, con Castel Maggiore. Sempre a Trebbo di Reno - Torre Verde manca un negozio di generi alimentari. Attività commerciale dedicata essenzialmente a chi non si può muovere in maniera autonoma. Poi, da anni, si parla di un sottopasso o sovrappasso che dovrebbe collegare la parte dove c’è la caserma militare del Genio alla zona di via Chiesa. Un obiettivo da raggiungere. Per quanto riguarda la mia discesa in campo per le amministrative volevo portare la mia esperienza da fuori del Comune all’interno del Comune. Questo dando un approccio scientifico, analitico ai temi che di volta in volta si affrontano a livello amministrativo, vista la mia professione".

La presentazione del candidato sindaco è in programma sabato 2 marzo, alle 11, nella Casa del volontariato in via Berlinguer a Castel Maggiore.

