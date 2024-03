Comunali, il civico Minissale è in campo

Si chiude, a Granarolo, la rosa dei candidati alla poltrona da sindaco per le amministrative di giugno. Al primo cittadino uscente Alessandro Ricci, che con l’appoggio del Pd corre per il secondo mandato e al civico Giorgio Pancaldi, che fa la campagna con l’appoggio del centrodestra unito (FI, FdI e Lega), si unisce il civico Pino Minissale, attualmente consigliere di opposizione alla giunta di Ricci. Minissale ufficializza la sua corsa alle amministrative con la sua lista ‘Alternativa per Granarolo’. "Il mio impegno, dopo due mandati, è ancora più convinto e l’esperienza mi aiuterà nel lavoro per migliorare la vita dei cittadini. C’è ancora tanto da fare e non vogliamo disperdere il patrimonio di competenze che abbiamo maturato e di relazioni che abbiamo intessuto con i cittadini e gli impiegati comunali - dichiara Minissale -. In questi anni siamo riusciti a ottenere buoni risultati, penso alle telecamere di sicurezza posizionate in luoghi al buio o in zone pericolose, alla linea del bus al Trapanino che è stata ripristinata dopo ben due anni di attesa, grazie al nostro intervento che ha velocizzato la messa in sicurezza di due fermate, al sollevatore Blupool per disabili per la piscina comunale, all’aver ottenuto ore in più per il sostegno a scuola per i bambini della scuola primaria e secondaria".

Il candidato civico, poi, aggiunge: "Quello che ci rende orgogliosi è essere riusciti a risolvere problemi concreti che riguardavano tanti aspetti della vita dei cittadini. Per il prossimo mandato vogliamo affrontare le sfide che quest’epoca ci presenta: da un lato trovare soluzioni per le problematiche quali il disagio giovanile, l’emergenza climatica, la crisi energetica, la vitalità e la perdita di identità della nostra amata Granarolo, dovuta sia alla poca attenzione alla socialità che alla perdita di tutti i servizi essenziali conferiti all’Unione Terre di Pianura e, dall’altro, sfruttare appieno le opportunità tecnologiche e culturali. Granarolo ha bisogno di politiche costruttive, che siano in grado di unire tutte le fasce sociali del paese, di diventare Smart City per attrarre giovani e nuove realtà imprenditoriali". Pochi gli accenni, per ora, alla lista e al programma: "Vorremmo introdurre il concetto di rigenerazione urbana e delle relazioni tra le persone: la nostra idea è di modelli abitativi che oltre a recuperare e ristrutturare immobili senza consumo di suolo, permettono alle persone di condividere spazi comuni per il tempo libero, i figli, il lavoro, i servizi domestici, persino la produzione di energia".

Zoe Pederzini