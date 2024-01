Comunali, il Pd ai ferri corti. Bocciato il ricorso di Vecchia

E’ stato bocciato, in toto, il ricorso di Saverio Vecchia, dirigente di lungo corso del Pd, attualmente membro della segreteria provinciale, che aveva deciso di appellarsi alla commissione dei garanti del partito per contestare la decisione dei dem locali di benedire la candidatura di Matteo Ruggeri, attuale assessore della giunta Bosso, superando le primarie. La commissione, composta 9 membri (6 della maggioranza in segreteria provinciale, 3 della minoranza) ha votato per 9 a 0 contro il punto del ricorso contro la composizione dell’assemblea, secondo i ricorrenti alzata immotivatamente da 34 a 36 membri. Bocciatura anche sulla seconda parte del ricorso, riferita all’esistenza di un patto di coalizione che non prevedesse le primarie, un altro 9-0. A questo punto, si aprono due scenari. O si andrà avanti con Ruggeri candidato al Comune di Casalecchio per tutta la coalizione di centrosinistra, con Vecchia che potrebbe correre da civico fuori dal Pd. Oppure si potrebbero celebrare delle primarie di coalizione, ipotesi più lontana, con Ruggeri candidato del Pd e Vecchia supportato dai civici e forse dalla sinistra. In ogni caso, uno strappo notevole in casa dem, in vista del voto amministrativo di inizio giugno, con Matteo Lepore che a Casalecchio ’stringe’ sul deputato Andrea De Maria (vicino a Ruggeri) e con Luca Rizzo Nervo (riferimento di Vecchia), assessore di Lepore a Bologna, che rimane a bocca asciutta.

Ruggeri era stato indicato con una votazione dell’Unione comunale, ma Vecchia aveva contestato la decisione in un articolato ricorso. "Non sussistevano le condizioni statutariamente previste per procedere alla votazione, non è mai stato definito il perimetro della coalizione di centro sinistra. E, pertanto, non è mai stato possibile convocare un tavolo di coalizione", si legge tra le motivazioni del ricorso poi respinto. Tornando a Vecchia, è plausibile come detto che il dirigente possa decidere di correre da solo. "Deciderò come comportarmi rispetto al Pd dopo la trattazione del ricorso", si era lasciato scappare nei giorni scorsi. Domenica 21 gennaio dovrebbe riunirsi l’associazione ‘Casalecchio casa tua’, praticamente una mossa embrionale che potrebbe far partire la corsa da civico di Vecchia. "Un gruppo di persone, non è caratterizzato solo dall’esperienza politica, anzi, ma lo è sicuramente nel riconoscersi nel centrosinistra e nell’amore per la città", così in una nota del movimento.

Paolo Rosato