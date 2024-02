Comunali, il Pd lancia le primarie. Lelli sfida la sua vice Corrado

Ora che è stato sbloccato il ‘nodo’ del terzo mandato a Ozzano si inizia a delineare lo schieramento del centrosinistra per le amministrative di giugno. Ad esprimersi in merito è il Partito Democratico che ufficializza le primarie. A correre alla poltrona da primo cittadino saranno per il Pd l’attuale sindaco Luca Lelli, che prova il terzo mandato, e il suo vicesindaco Mariangela Corrado. Domenica 3 marzo dalle o 8 alle 20 (con un anticipo a sabato 2 marzo per le frazioni di Mercatale dalle ore 8 alle ore 12 e Ponte Rizzoli dalle ore 14 alle 18) si terranno le primarie ad Ozzano. Un appuntamento inedito: mai si era scelto il sindaco attraverso le primarie ad Ozzano. I dem, per voce del segretario ozzanese Samuele Cesanelli, dichiarano: "La notizia del possibile terzo mandato per i sindaci dei comuni fino a 15mila abitanti, ufficiale dallo scorso 25 gennaio, si è infatti inserita in un percorso già avviato dal Partito Democratico.

Lo scorso 4 febbraio l’assemblea degli iscritti ha votato all’unanimità per le primarie. Tale scelta è stata condivisa dal tavolo della coalizione che si è riunito lo scorso 7 febbraio. Sia Lelli che Corrado hanno consegnato le firme richieste e sono ora ufficialmente candidati con l’impegno di sostenersi reciprocamente quale sia l’esito della consultazione. La coalizione comprende al momento i seguenti partiti: Partito Democratico, Azione, Partito Socialista, Europa Verde e Italia Viva. Sono ulteriormente in corso interlocuzioni con altri partiti e movimenti. Grazie anche alla collaborazione della federazione del Pd di Bologna, lungo gli scorsi mesi, si è tentato di trovare un’intesa con la lista Progresso Ozzano, ma la trattativa è stata interrotta da parte di Progresso Ozzano. Crediamo che le primarie saranno un’importante occasione di democrazia e partecipazione". Progresso Ozzano candida, invece, l’attuale consigliere di opposizione Bruna Bandini che si presenterà agli elettori, con lista e programma, domenica, alle 10, alla sala della Proloco di Ozzano. Candidata per il centrodestra è, invece, Monia Vason con ‘SiAmo Ozzano’.

Zoe Pederzini