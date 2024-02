Comunali, il Pd punta su Milena Zanna

Il Pd di Valsamoggia punta sulle donne. All’unanimità la direzione locale dei dem ha scelto Milena Zanna come candidata sindaca alle elezioni amministrative e Federica Govoni come sua vice, nel caso ottenessero la maggioranza dei voti. Entrambe assessore uscenti della Giunta Ruscigno, nelle settimane scorse si sono misurate a colpi di voti tra i delegati dei sei circoli presenti nei cinque municipi (Bazzano, Crespellano, Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle) di Valsamoggia. Federica Govoni aveva ottenuto anche qualche voto in più rispetto a Milena Zanna, ma alla fine ha prevalso l’accordo politico.

"Zanna e Govoni – commenta il sindaco Ruscigno – sono due figure di qualità e con un’ottima esperienza amministrativa alle spalle. L’accordo politico raggiunto è prova di maturità del Pd nella nostra zona e di grande responsabilità da parte delle interessate. In caso di vittoria alle elezioni ad attenderle ci saranno i tanti progetti da realizzare con i fondi Pnrr".

Funzionaria dell’Automobil club di Bologna, a 57 anni oggi Milena Zanna ricopre l’incarico di vice sindaca di Valsamoggia con le deleghe al Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale e Politiche sociali e sanitarie. Dal 2009 al 2013 è stata sindaca di Castello di Serravalle, prima che il Comune confluisse in Valsamoggia. La 38enne grafica pubblicitaria e campionessa di pattini a rotelle Federica Govoni in questi due mandati nella Giunta del Comune di Valsamoggia si è occupata di Agricoltura, Commercio, Attività produttive e Turismo.

"Ben presto – anticipa Milena Zanna – apriremo i tavoli di confronto con le liste di coalizione per raccogliere le diverse proposte programmatiche". E Federica Govoni aggiunge: "Rispetto all’ipotesi primarie a Valsamoggia ha prevalso la creatività, l’originalità e un patto tutto al femminile della proposta politica". Amaro il commento dei civici, principale forza di opposizone in Valsamoggia. "Una scelta di debolezza del Pd – sottolinea Simone Rimondi di Civicamente Samoggia – che come sempre mette sul piatto prima i propri nomi e poi il programma. Difficile aprire una trattativa". Rimondi tace sulle prossime mosse dei civici samoggini. "L’8 febbraio – rivela – i 5 Stelle devono sciogliere la riserva se andare o no in coalizione con il Pd". Giochi ancora da fare anche in casa centrodestra. "Una cosa è certa – assicura Domenico Nobile, coordinatore di zona per Fratelli d’Italia – c’è un civico a disposizione. È un cattolico con una lunga esperienza politica. Non posso dire di più. Confermo solo che c’è anche il benestare di Forza Italia".

Nicodemo Mele