Comunali, il ribelle Pd che appoggia Braga

All’appello manca ancora il candidato del centrodestra, ma a Casalecchio ormai una cosa è sicura: ovvero che il confronto più incerto per l’elezione del nuovo sindaco si giocherà nel campo del centrosinistra dove ieri ha annunciato di scendere in lizza una seconda lista in tutto alternativa e concorrente con la coalizione a guida Pd riunita intorno al candidato Matteo Ruggeri. I dettagli saranno resi noti oggi, in una conferenza stampa indetta dai quattro azionisti della lista denominata ‘Centrosinistra per Casalecchio’, ovvero Fabio Abagnato, Massimo Masetti, Antonella Micele e Saverio Vecchia. Quattro esponenti di punta delle giunte che hanno governato la cittadina sul Reno nelle ultime legislature, con Massimo Masetti attuale vicesindaco che ha lasciato il tavolo programmatico dopo avere rimediato un secco no alla sua richiesta di primarie di coalizione, ovvero di rimettere in discussione il candidato unico marchiato Pd. Percorso condiviso con Saverio Vecchia, già primo segretario del Pd casalecchiese, ex assessore al Bilancio nella giunta Gamberini ed escluso a suon di maggioranza e a norma di regolamento dalla competizione interna alla formazione politica che governa ininterrottamente la città dal dopoguerra.

Con loro, uniti dalla decisione di confluire sul candidato civico Dario Braga, ci sono altri due ex di rilievo: Antonella Micele, già assessore nella giunta Gamberini e poi presidente del consiglio comunale, e Fabio Abagnato, ex assessore alla Cultura, che si è avvicinato al movimento ‘Casalecchio Casa Tua’ e al suo leader Saverio Vecchia, e vista come è andata a finire ha lasciato il Pd spiegando di avere "maturato la convinzione che il Pd si stia avvicinando nel modo peggiore alla sfida delle amministrative, che abbia perso tempi ed opportunità che erano da dedicare al dialogo con la nostra comunità locale; una comunità che ha molta ricchezza di esperienze e persone, che oggi un partito deve sapere intercettare e valorizzare, anche con atti di generosità e non autosufficienza". Aspetti sui quali punta questa lista che, spiegano, "nasce dalla fusione di due esperienze politiche saldamente radicate nel campo del centrosinistra che hanno deciso di supportare la candidatura di Dario Braga. E sono la lista civica "E’Wiva Casalecchio" che rappresenta la sinistra dell’attuale maggioranza e il movimento "Casalecchio Casa Tua", formato in gran parte da iscritti ed elettori del Pd".

Gabriele Mignardi