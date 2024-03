Comunali, il sindaco Fabbri si ferma. Il centrosinistra lancia Tarabusi

Con il no di Maurizio Fabbri a correre per un terzo mandato a sindaco di Castiglione dei Pepoli, il centrosinistra ha deciso di presentare il suo vice, Tommaso Tarabusi, a capo della lista civica "Bene Comune Tommaso Tarabusi Sindaco". "La scelta di mettermi a disposizione deriva sia dalle tante persone che me lo hanno chiesto – spiega Tarabusi -, ma anche dal sentimento di avere qualcosa da dare in termini di energia e di competenze. Nonostante la mia "fredda" formazione tecnica ho una visione molto romantica della vita e penso che questa sia l’unica strada per riuscire a migliorare la società nella quale viviamo".

Chi stai coinvolgendo in questa esperienza? "Prima di decidere di candidarmi sono partito dalla verifica della disponibilità di persone con formazione specifica su determinati temi cruciali a livello locale e non solo". Quali competenze metti in campo? "Mi occupo da 20 anni di progetti in vari settori finanziati attraverso risorse pubbliche regionali, ministeriali ed europee in tutto il territorio italiano, assistendo importanti imprese nella progettazione e nel finanziamento di accordi di programma, contratti di sviluppo e contratti di filiera. Gli ultimi 10 anni ho affiancato l’esperienza nel mondo delle imprese a quella della pubblica amministrazione attraverso le linee di finanziamento dedicate alle opere pubbliche, contribuendo ad attrarre una mole di risorse molto elevata per un piccolo comune". Quali sono i principali temi del vostro programma? "Scuola e sanità innanzitutto. Castiglione deve continuare a rafforzare i servizi alla persona e concentrarsi sul tema del lavoro e dell’innovazione. È un percorso difficile, ma alcuni frutti di quanto fatto nel corso degli anni passati si stanno cominciando a vedere: il grande investimento che Newcleo sta operando sul territorio è un’occasione che non va sprecata. Stanno investendo anche nel nostro Comune, realizzando un residence per i lavoratori; serve quindi rafforzare una strategia che non disperda questa occasione poi, ovviamente grande rilievo a cultura, sport, ambiente e qualità urbana, elementi fondamentali per avere una comunità più coesa e attrattiva anche per nuove residenze".

Da quali punti di forza parte? "Negli ultimi 10 anni ho ricoperto la carica di assessore e vicesindaco con deleghe specifiche su lavori pubblici, attività produttive e commercio. Ho assistito con la struttura amministrativa i bandi, i progetti di finanziamento e la loro realizzazione. Ho anche gestito Montagna in Fiera per 10 anni, un evento che porta un beneficio economico al paese estremamente rilevante".

Massimo Selleri