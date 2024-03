Comunali: il sindaco Parmeggiani tenta il bis

Parmeggiani scioglie le riserve e dà inizio alla campagna elettorale che lo vedrà candidato al secondo mandato per la guida del Comune di Sasso Marconi. Dopo le indicazioni del gruppo consiliare di maggioranza che gli ha confermato la sua fiducia, il sindaco attuale, prossimo alla fine del primo mandato conferma di non avere tessera di partito e annuncia di avere costituito una coalizione che ad oggi comprende Il Pd, Italia Viva e la sua lista civica Uniti per Sasso. Alleanza aperta ad altri apporti, anche se a Sasso non ci sarebbero gruppi organizzati nè di Azione nè del Movimento 5 stelle. Primo appuntamento pubblico il 16 marzo a Colle Ameno con l’idea di raccogliere suggerimenti e proposte per la stesura del programma di una tornata elettorale che si annuncia impegnativa, anche perchè sul fronte civico di centrodestra si prefigura un accordo che a differenza di cinque anni fa vedrà unite le forze di opposizione. Marco Mastacchi ribadisce che resta in consiglio regionale e che non sarà lui a contendere la poltrona del primo cittadino a Parmeggiani: "A breve presenteremo il nostro candidato, e sarà frutto di un accordo fra tutti i partiti del centrodestra e della lista civica Dimmi" anticipa aggiungendo anche che sarebbero tramontate le ipotesi di candidatura di Giuseppe Cremonesi o di Renzo Corti. Con 14mila 800 residenti infatti la cittadina di Marconi resta al di sotto della soglia che prevede il ballottaggio in caso che nessuno dei candidati sindaci raggiunga la maggioranza al primo turno.

Dal canto suo Parmeggiani si presenta al consuntivo dei cinque anni di governo con il record di finanziamenti da Pnrr che attraverso vari enti e canali si riverseranno su Sasso nei prossimi anni. 30 milioni di euro che piazzano questo territorio al primo posto della classifica fra i cinque comuni dell’Unione Reno Lavino Samoggia. Fresco di retromarcia sul progetto di costruzione del nuovo polo scolastico, poche settimane fa con la riapertura del ponte Leonardo da Vinci ha visto risolvere il problema più importante affrontato durante questa legislatura, anche se restano aperti temi infrastrutturali importanti come la fragilità del valico delle Ganzole e della vecchia Porrettana nel tratto sotto la Rupe. Come anche quello dei disservizi costanti sulla linea ferroviaria e sui tempi indefiniti del raddoppio dei binari.

Tema sul quale insiste: "Non ci sono ancora tempi, manca un accordo quadro e non possiamo pensare di aspettare i 3-4 anni di risoluzione del nodo di Casalecchio. Al giorno d’oggi sono secoli".

Gabriele Mignardi