Comunali, in campo anche Mengoli. Il consigliere appoggiato da FI

Un altro candidato per la poltrona da sindaco a Castenaso. È l’attuale consigliere comunale di ‘Castenaso, si cambia’ Mauro Mengoli che si va ad unire ai ‘concorrenti’: l’attuale sindaco Carlo Gubellini che corre come civico con l’appoggio del Pd, Azione e Italia Viva, e Stefano Sermenghi, l’ex primo cittadino, che va alle elezioni con una civica appoggiata da Lega e FdI. Ad appoggiare la candidatura di Mengoli, che si è presentato ufficialmente qualche giorno fa, sono gli azzurri di Forza Italia.

"Da qui iniziamo la nostra corsa - ha esordito Mengoli, classe ‘67, agricoltore -. Sono appassionato della cosa pubblica e del nostro territorio. Mi candido di nuovo perchè credo che il nostro gruppo ‘Castenaso si cambia’ rappresenti una alternativa valida ed importante per il nostro Comune. Castenaso è un territorio ricco e fortunato perchè è pianura al confine con Bologna e questo ha fatto sì che l’espansione del territorio sia stata importante e proficua. È una ricchezza, questa, che non è stata seguita dai giusti servizi per i cittadini, quelli che la comunità meriterebbe".

Mengoli, poi, è passato a presentare in pillole parte di quello che sarà il programma elettorale: parlando di scuola asili nido gratuiti, trasporto scolastico gratuito e refezione scolastica altrettanto; parlando di agevolazioni per i cittadini il candidato vuole puntare sull’abolizione della tassa sui passi carrai e a portare l’Imu al 50 per cento per i proprietari di immobili affittati a canone concordato; in materia di viabilità, invece, il civico punterà sul completare e mettere in sicurezza le ciclabili e sul migliorare il trasporto pubblico e dei giovani nei periodi scolastici".

Mengoli, poi, aggiunge: "Il programma non finisce qui. Mi impegnerò ad incentivare una politica verde con il controllo della qualità dell’aria con centraline di rilevamento e a salvaguardare e fare manutenzione all’alveo dell’Idice, ma penseremo anche all’irrigazione dei campi sportivi: ora si usa acqua potabile, ma faremo in modo venga utilizzata quella della Bonifica Renana. Per finire mi concentrerò sulla sicurezza con polizia locale e più servizi e più videosorveglianza".

Zoe Pederzini