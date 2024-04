Comunali, Mazzoni per il centrodestra : "Poche promesse e molti fatti. I giovani e le frazioni al centro"

Due liste in appoggio, trasversali e "che racchiudono differenti sensibilità e competenze". Così Davide Mazzoni, candidato di centrodestra, comincia a preparare le comunali di giugno che lo vedranno, almeno per ora, unico competitor in opposizione alla candidata di centrosinistra Francesca Marchetti. Mazzoni prima di affrontare il tema della squadra che lo affiancherà si sofferma su quelli che per lui sono i bisogni di Castel San Pietro, evidenziando la volontà di una discontinuità totale rispetto a chi lo ha preceduto nel ruolo di sindaco. "Il nostro sarà un programma molto concreto e privo di grandi promesse. Un programma dove i cittadini troveranno quello che faremo, non quello che sognano di sentirsi dire che verrà fatto. I castellani vengono da due lustri di promesse fatte in grande e poi mai realizzate, dall’Arena all’ascensore, dalle scuole di Osteria Grande alle ciclopedonali. In questo noi vogliamo essere diversi, molto diversi". Mazzoni si rivolge soprattutto ai giovani. "Sono loro il domani di questa città e quindi inevitabilmente il nostro programma avrà molti punti dedicati alle fasce più giovani. Torneremo anche ad ascoltare le frazioni. Le consulte sono state completamente abbandonate, invece in un territorio che per vastità è grande quasi quanto Bologna occorre abbiano un ruolo importantissimo, e per noi lo avranno".