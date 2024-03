Comunali: Morganti lascia. Il Pd appoggia Serafini

Fabrizio Morganti, attuale sindaco di Loiano per il centrosinistra, lascia e non correrà per il secondo mandato. E proprio in quest’ottica il Pd di Loiano ha deciso che, alle elezioni di giugno, appoggerà il candidato sindaco civico Roberto Serafini, ex comandante della locale stazione dei carabinieri, fino un mesetto fa.

"Serafini è persona dotata di autorevolezza, esperienza e competenza che si è innamorata di questo territorio - dichiarano dal Pd loianese -, è di alto profilo morale e culturale. Rispetteremo, appoggiandolo, la natura civica della sua candidatura e ci auguriamo che persone appartenenti a varie parti comprendano l’importanza di questa scelta e sostengano Serafini".

E intanto Morganti, che si appresta agli ultimi mesi in Municipio, ha voluto fare un bilancio di quanto portato a termine dalla sua Giunta.

"Partirei parlando dell’ospedale Simiani - dice il sindaco- a cui sono stati destinati la maggior parte dei fondi Pnrr del distretto Savena Idice. Ben più di due milioni e i lavori partiranno a breve. I 25 posti accreditati (cioè ad importi in convenzione con Asl) presenti all’ex casa di riposo ’Simiani’ rimarranno nel nostro territorio. Per quanto riguarda infine le attivazioni sul territorio metropolitano dei Centri di Assistenza e Urgenza (Cau), si segnala che il Punto di Primo Intervento con auto medica dell’ospedale non si trasformerà in Cau. Ci siamo occupati della società partecipata comunale Ge.S.Co. che aveva negli ultimi anni accumulato importanti perdite - aggiunge-. A gennaio si è giunti alla chiusura definitiva della società. Le perdite sono state ripianate con l’accensione di un mutuo, con la vendita di alcuni appartamenti e posti auto e con l’utilizzo di risorse proprie del Comune. Ci siamo occupati dell’illuminazione pubblica sostituita con sistemi a led e della banda ultra larga. Tanti i lavori stradali anche a causa dell’alluvione dello scorso maggio. Abbiamo liquidato oltre 40mila euro di contributi alle 18 imprese che avevano subito cali di fatturato in pandemia e potenziato il turismo di prossimità con iniziative di vario genere".

Infine Morganti conclude parlando della caserma locale inagibile da anni: "È stata richiesta una ristrutturazione secondo l’adeguamento sismico e dei locali. Purtroppo la partecipazione a bandi per il finanziamento dell’opera non ha sortito effetti favorevoli, poiché nelle graduatorie sono stati premiati investimenti differenti. Tuttavia la Prefettura ci ha finalmente comunicato di aver trovato le risorse per il pagamento di un canone di affitto congruo ai valori di mercato. È quindi in corso di definizione la progettazione definitiva della ristrutturazione ed a breve sarà acceso un mutuo per la sua realizzazione".

