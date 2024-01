Comunali, primarie per il dopo-Conti: "Vogliamo garantire una continuità"

A San Lazzaro potrebbe finire tutto a primarie. Colpo di scena (parziale) nel Comune amministrato da quasi 10 anni da Isabella Conti, stasera il Pd locale ospiterà un importante tavolo della coalizione, dove verrà portata una richiesta specifica da parte degli alleati (potenziali, fino all’ultima parola) dei dem: si facciano le primarie di coalizione. Una mossa che manderà di fatto all’aria i ripetuti tentativi dell’ex partitone, di questi mesi, di trovare una sintesi unitariaPer non andare a una pericolosissima conta.

Nel dettaglio, la richiesta di primarie di coalizione è partita dalla civica ‘Noi Cittadini’, d’accordo anche Europa Verde e Sinistra Italiana, oltre al pezzo più importante, per numeri, che è ‘Il Futuro Oggi’. "Concordiamo con la loro richiesta, è il momento di definire un metodo – spiega Chiara Zaniboni di ‘Futuro’ –, vorremmo sia garantire una certa continuità, sia confermare il lavoro che è stato fatto dall’attuale coalizione, rilanciando le politiche amministrative di San Lazzaro nei prossimi anni, perché resti un Comune visionario come è sempre stato". Deciso anche l’assessore Luca Melega (Noi Cittadini). "Le primarie le avevamo chieste la prima volta nel giugno del 2022, poi ancora la scorsa estate – spiega –, l’intenzione è di continuare a lavorare con questa coalizione. E bisogna fare in fretta, perché siamo in ritardo". Allineata Beatrice Grasselli (Europa Verde): "Riteniamo che la richiesta di primarie di coalizione possa essere un’ottima opportunità politica per San Lazzaro – sottilinea l’assessora –, serve un’alleanza larga con una parte civica importante, com’è stato finora. San Lazzaro viene da una bella tradizione di buon governo, bisogna continuare così. Il Pd? Come al solito si sta incartando".

Le primarie di coalizione (interessati anche M5s e Azione) spariglierebbero di fatto le carte, allontanando l’ipotesi di mediazione (che piace a Bologna) su Marilena Pillati e le speranze della Federazione provinciale di una convergenza ampia su Marina Malpensa. Sempre restando ferma l’importante candidatura, per la minoranza dem, di Simone Montanari. Stasera si capirà meglio il da farsi, con l’altra assessora Sara Bonafè pronta a scendere in campo e le primarie a San Lazzaro che, se confermate, potrebbero avere un effetto valanga su altre partite politiche bollenti in provincia.