Comunali, Ricci corre per il bis:: "Voglio finire ciò che ho iniziato"

L’attuale sindaco di Granarolo Alessandro Ricci tenta il bis con la civica di centrosinistra appoggiata dal Partito Democratico. Perchè si ricandida? "Per completare il lavoro avviato. La visione per il futuro è quella di rafforzare la politica di investimenti per risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone e per aprire scenari diversi, andando oltre i servizi di welfare ed educativi, che pure restano i nostri capisaldi. Obiettivi ambiziosi da raggiungere attraverso il coinvolgimento e il protagonismo di un’ampia coalizione che si muova nell’ambito del centro sinistra e per raccogliere consensi nell’area ambientalista e moderata, oltre che di quel centro che mal digerisce una collocazione a destra".

Cosa vuole portare a compimento se fosse nuovamente eletto? "Il bilancio di questo mandato lo ritengo positivo. Abbiamo mantenuto ed esteso la rete dei servizi, ci siamo impegnati con investimenti significativi e cresciuti nel tempo legati al sostegno alle disabilità, a bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Abbiamo dato stabilità alle politiche per le persone anziane e fragili, costruito un percorso che ha portato al recupero di edifici storici abbandonati, qualificato e accresciuto il verde pubblico. Il rammarico più grande è non essere riuscito a realizzare quegli interventi previsti e che restano un punto di riferimento significativo per l’immediato futuro". Può essere più specifico? "In primis la manutenzione delle strade. Parlo, poi, di interventi in ambito educativo e scolastico, con nuove sezioni di scuola dell’infanzia, spazi di maggiore respiro per la primaria, una sede funzionale per la scuola media. Il rilancio produttivo del territorio: ci sono aree industriali che soffrono ma hanno grandi potenzialità; occorre andare sul mercato e attrarre operatori in grado di portare investimenti di tipo differente: sarà importante rafforzare, sia nel capoluogo che nelle frazioni, la rete commerciale, la ricettività e le possibilità di ristorazione".

I punti salienti del programma? "Gli interventi legati al welfare, le risposte ai bisogni di carattere educativo e formativo, lavori pubblici, ambiente, sostegno alle politiche giovanili. Valorizzando sempre più quella rete straordinaria di associazioni che sono l’asse portante della nostra comunità. Una ricchezza data da una moltitudine di volontari capaci di mettersi in gioco senza risparmio anche nelle emergenze".

Zoe Pederzini