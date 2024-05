Comunali: Sinistra e M5s sostengono Cavalieri

Sono tre i candidati che alle prossime elezioni amministrative di giugno si contenderanno la poltrona di sindaco a Monte San Pietro. Dopo le candidature largamente annunciate della sindaca uscente Monica Cinti per il centrosinistra e la novità di Michele Sciarretta per il centrodestra unito che esordisce stasera con la presentazione di programma e candidati al centro civico Loghetto, è arrivata a sorpresa (ma non troppo) la lista di Sinistra e M5s guidata da Ivano Cavalieri. Uno strappo rispetto alla legislatura che si va concludendo e che vedeva la formazione di sinistra radicale alleata del Pd e rappresentata in giunta. Poi lo strappo che ha fatto seguito alla coalizione più spostata al centro che vede il Pd affiancato da cinque formazioni: Più Europa, Italia Viva, Europa Verde, Volt e Azione.

Si ripete a Monte San Pietro quanto già visto a Casalecchio e anche a Zola, ovvero la sinistra che in questo caso alleata del M5s che forma una propria lista e presenta un proprio candidato. Si tratta di Ivano Cavalieri, 63 anni, nato alle Case Bonazzi di Monte San Pietro, piccolo imprenditore nel settore elettronico. Dopo la militanza in Sinistra ecologia e libertà, l’approdo nella Sinistra per Monte San Pietro e la carica di consigliere comunale e di vice sindaco dal 2014 al 2019.

"La nostra lista si pone in alternativa alle pulsioni verticistiche della sindaca uscente e alla coalizione sostenuta dal Pd locale che ha deciso di attuare un campo largo su posizioni del tutto centriste -sostiene Cavalieri- La nostra non è una scelta estemporanea ma il frutto di un percorso di una comunità di persone che si sono attivate attorno ad un progetto collettivo e unitario, con capacità di progetto e sintesi, per l’affermarsi di quei valori e diritti senza i quali la democrazia è un guscio vuoto.

Il nostro obiettivo è dare voce e rappresentanza sul nostro territorio a una larga parte di concittadini/e che credono sinceramente nei valori pacifisti, di sinistra, ecologisti, attraverso una sana e robusta manutenzione dei bisogni insoddisfatti e dei sogni ignorati". Fra i primi punti di programma la definizione del futuro del cuore abbandonato del capoluogo, il comparto Case Bonazzi, oggetto della faticosa acquisizione con rientro della fidejussione da parte della giunta Cinti, che su questo progetto ha impegnato l’ultima parte della legislatura, sbloccando una situazione congelata da quasi vent’anni.

Gabriele Mignardi