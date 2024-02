Comunali, summit a tre. I ribelli vedono la Pillati

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, canterebbe Antonello Venditti. Pensando al centrosinistra a San Lazzaro, però, siamo ancora alla fase dei ’giri immensi’.

Dopo le interviste della candidata del Pd, la consigliera regionale dem Marilena Pillati, che tendeva la mano al resto della coalizione in polemica per le primarie negate dall’ex partitone, ieri c’è stato un nuovo summit a tre. A partecipare al confronto, oltre a Pillati, i rappresentanti del tavolo di coalizione, gli attuali assessori della giunta Conti, Sara Bonafè (’Futuro Oggi’) e Luca Melega (’Noi Cittadini’).

Un incontro dovuto, dopo le aperture urbi et orbi di Pillati agli ormai cosiddetti ’ribelli’ del centrosinistra, ma che da quanto filtra sarebbe stato derubricato a "interlocuzione".

Insomma, manca ancora una direzione univoca. E il vertice a tre non sarebbe stato ancora risolutivo per ricomporre lo strappo. Il Pd procede a piccoli passi, forte dell’eredità di Isabella Conti (che, ricordiamolo, incassò l’80 per cento dei consensi), ma tra i potenziali alleati ancora permangono resistenze. C’è chi tira più verso un accordo e chi, invece, non chiude all’ipotesi di una corsa autonoma, alternativa al Pd, sul modello di Casalecchio. Di sicuro, l’onda sarda, cioè la vittoria della stellata Alessandra Todde capace di riunire con il Pd il ’campo largo’ certificando l’irrilevanza dell’ex Terzo Polo che ha ballato da solo, potrebbe farsi sentire anche qui, a San Lazzaro. Ma è ancora presto per dirlo. Trapela, infatti, che il summit a tre – Pillati-Bonafè-Melega – non sia andato benissimo e che il disgelo sia ancora lontano. Morale: saranno decisivi i prossimi giorni.

Dopo l’incontro di ieri, Bonafè e Melega dovranno riferire al resto del centrosinistra (Sinistra italiana, Volt Verdi, Italia Viva e Azione) e cercare di fare sintesi. Facile a dirsi, ma non proprio a farsi, viste le diverse sensibilità (e ambizioni) in campo.

Di sicuro, i pontieri di tutti gli schieramenti non smetteranno di lavorare in questi giorni matti e disperatissimi. L’obiettivo, fronte dem, è evitare una sanguinosa spaccatura come a Casalecchio. Ma l’intesa anche a San Lazzaro rischia di non essere proprio una passeggiata.

I riflettori restano comunque puntati sull’assessora Bonafè. Che, in caso di mancato asse con il Pd, potrebbe fare il passo avanti che in diversi le chiedono e giocare la sua partita. Da qui, pare difficile che la melina prosegua per troppo tempo. Chi le è vicino conferma che una decisione – in un senso o in un altro – arriverà a breve. Già forse questo weekend o al massimo entro metà della prossima settimana.

Rosalba Carbutti