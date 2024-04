Comunali, tre candidati per la sedia da sindaco

Tempo di candidature per le elezioni del prossimo giugno anche a Marzabotto. E se, dalle parti del centrosinistra, la certezza della ri-candidatura della sindaca uscente Valentina Cuppi rende l’atmosfera piuttosto placida, altrove le acque paiono più mosse. "Io e il mio gruppo ci candideremo per chiudere i cantieri aperti - conferma la sindaca - a partire dalla straordinaria riqualificazione della cartiera di Lama di Reno e dalle frane causate dalle piogge dello scorso maggio. Il 18 aprile presenteremo i candidati".

Sul versante opposto, invece, è stata ufficializzata la candidatura di Maria Francesca Carbonaro, a capo della lista Marzabotto civica. Carbonaro è un’avvocata di 43 anni da tempo residente sul territorio, già consigliera comunale di minoranza dal 2014 al 2019. "La lista nasce al termine di un percorso durato più di un anno - esordisce la neo candidata - avviato da persone competenti che sentono la necessità di dare una svolta al paese.

La nostra azione sarà totalmente svincolata da logiche di partito. Non saremo sostenuti da alcuna forza politica. Personalmente mi candido per reagire alle mille promesse disattese dall’attuale amministrazione: la prima cosa su cui vorrei impegnarmi sarebbe la sicurezza idrogeologica del territorio" conclude Carbonaro.

Il civismo di questa lista fa discutere, a partire dalla reazione animata del consigliere uscente Morris Battistini, già in campo per le prossime elezioni.

"La mia candidatura è certa - rivela il consigliere di Forza Italia - presenteremo nei prossimi giorni lista e programma. Io sono l’unico vero candidato del centrodestra, altre liste si fingono civiche, ma sono accozzaglie di attivisti ed ex attivisti di partito, di sinistra e di destra. Lega e Forza Italia mi sostengono, Fratelli d’Italia, da quanto so, farà altre scelte. Sia chiaro però che non sono io a rompere l’unità della coalizione".

In particolare, Battistini allude alla presunta candidatura dei meloniani nella lista di Carbonaro che non si sbilancia: "La lista è completa - rivela la candidata - però per ora preferiamo non fare nomi, presto presenteremo tutti i componenti. Nella mia squadra ci sono persone che appartengono a diversi gruppi politici ma partecipano a titolo personale, non a nome dei partiti di cui fanno parte". Fra le righe una mezza conferma. I vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni rispetto alla candidatura di Carbonaro per ora tacciono, ma è probabile che il sostegno alla fine arriverà. Se cosi fosse, a Marzabotto, nel comune tristemente noto per gli eccidi nazi-fascisti durante la seconda guerra mondiale, la coalizione di governo sarebbe distribuita su due diverse formazioni elettorali.

Fabio Marchioni