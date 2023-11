Comunali, Vecchia (Pd):: "Voglio fare le primarie"

"Le primarie sono il modo migliore per coinvolgere tutte le componenti della città nella scelta di chi andrà a governare la Casalecchio del futuro". Saverio Vecchia conferma la sua candidatura alla successione di Bosso. Dopo l’accordo che ha visto il ritiro di Fabio Abagnato e la convergenza di Paolo Nanni e Concetta Bevacqua sul nome di Matteo Ruggeri, nel Pd si profila una sfida fra due quarantenni: l’attuale assessore a Sport e Partecipazione e l’ex assessore al Bilancio della giunta Gamberini e primo segretario del Pd casalecchiese. Tutti due casalecchiesi, tutti due esponenti di rilievo della segreteria provinciale ed entrambi in corsa per conquistare la candidatura a sindaco sotto la bandiera del partito di maggioranza relativa, dal dopoguerra stabilmente alla guida della cittadina sul Reno. E se la scorsa settimana per l’attuale segretaria del Pd Alice Morotti il ricorso alle primarie non era scontato, dopo la presa di posizione di Vecchia ora si va invece in quella direzione.

Favorevole alle primarie anche Abagnato: "Quando ci sono due candidati in campo non si può che farle. E non è solo uno strumento per scegliere fra i due, ma come occasione di approfondimento del programma e di confronto con la città".

Sabato intanto il Pd fa partire la seconda fase di confronto esteso anche oltre la cerchia dei circa 400 iscritti: "Presentiamo i tavoli di lavoro, che ci permetteranno di scrivere un primo programma generale da condividere con gli altri partiti o liste della coalizione e che verrà consegnato al candidato sindaco. Iniziamo sabato per concludere a gennaio. Un confronto aperto a tutti coloro che si riconoscono nelle idee del centrosinistra e che vorranno partecipare dando un loro contributo" anticipa la Morotti.

Una fase per la quale Vecchia si dichiara pronto: "Sulla soglia dei cinquant’anni credo di avere maturato l’esperienza giusta, nel lavoro e nella politica, per potermi candidare. Il mandato di Bosso si chiude con due "grandi imprese": aver saputo guidare la città con umanità e competenza nel periodo del Covid e aver fatto partire le grandi opere che ci cambieranno in modo definitivo la città. La mia ambizione è poter guidare, con una squadra competente e appassionata, il mandato che dovrà ridisegnare il centro di Casalecchio" aggiunge Vecchia impegnato nella formazione del suo comitato di sostenitori che annovera già un centinaio di persone.

Gabriele Mignardi