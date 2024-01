Comunali, Vecchia si ritira: "Non vado contro il Pd"

"Prendo atto della bocciatura del nostro ricorso. Oggi mi sono dimesso dalla segreteria del Pd di Bologna e domenica alla Casa per la pace, la Filanda, incontreremo i casalecchiesi per presentare le proposte che avrei voluto sottoporre alla valutazione dei cittadini nel corso delle primarie". E’ un 9 a zero che pesa quello del comitato dei garanti che l’altra sera ha messo la parola fine alla diatriba che a Casalecchio ha spaccato il Pd sulla decisione di non dare il via libera alle primarie richieste da Saverio Vecchia, esponente di primo piano del partito di maggioranza relativa nella cittadina sul Reno e già assessore al Bilancio della giunta Gamberini.

Una sconfitta secca, senza appello, ma anche senza la prospettiva di uno scontro diretto alle elezioni di giugno: "Resto un semplice tesserato. Nel 2024 vedrò se rinnovarla. Le mie dimissioni sono un segno: le persone hanno una storia, un valore, una dignità. Dico però subito che non sono disponibile ad andare contro la mia storia, non posso guidare qualcosa che vada contro la storia della mia vita. Non posso fare una lista o guidare coalizione che vada contro il Pd per cambiare il governo di Casalecchio. Quel costo per me non è sostenibile. Voglio solo rinnovare il centro sinistra, aprire un ciclo nuovo", chiarisce Vecchia a proposito di ipotesi che lo vedevano a capo di una formazione concorrente con quella che sarà guidata da Ruggeri, in continuità con la giunta uscente. Insomma, se in una parte del Pd, come quello riunito nel gruppo ‘Casalecchio casa tua’ che ha raccolto online 400 adesioni per richiedere le primarie, prevalesse la logica di formare una coalizione alternativa, di sinistra-sinistra o civica, Vecchia non è disponibile a guidarla.

"Vedremo domenica e anche nelle settimane seguenti, quanta gente è disponibile a continuare una strada di confronto coi cittadini sul futuro di Casalecchio. Se qualcuno nella coalizione del centrosinistra ci sta vedremo. Ma la mia delusione umana e politica non diventerà un’arma contro la mia casa" dice a proposito della sequenza di atti e decisioni prese dal Pd casalecchiese tra Natale e il Capodanno. Un partito che conta ormai meno di 400 iscritti e che per ora non ha ancora affrontato pubblicamente il tema delle alleanze e della condivisione delle sue scelte con le formazioni minori: ambientalisti, verdi, sinistra. "Se pensiamo che nel 2024 il nostro elettorato si faccia imporre così le cose allora andiamo avanti così -osserva Vecchia- ma dovremo pure domandarci se così siamo in grado di vincere".

Gabriele MIgnardi