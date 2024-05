Comunali, Zuppiroli sfida Borsari e Orsi

Elezioni amministrative infuocate a Pieve di Cento. Angela Zuppiroli, storica ex presidente della Pro loco di Pieve, lancia la sfida al sindaco in carica Luca Borsari con la sua lista civica di centrosinistra ed alla segretaria dei dem di Pieve, Federica Orsi, candidata sindaca con la lista del Pd, lista nata in queste ore, scaricando il primo cittadino. Zuppiroli lancia la sfida con una lista civica chiamata ‘Insieme per Pieve’. Lista che vuol mantenere una identità civica ma che strizza l’occhio all’elettorato di centrodestra.

"Già il nome della lista - spiega Zuppiroli – vuol trasmette l’intenzione di poter rappresentare le istanze di cambiamento di tutti coloro che ritengono che il Comune di Pieve non sia stato gestito bene in questi ultimi cinque anni ed a salvaguardia del principio di alternanza".

Zuppiroli, pensionata dopo una vita lavorativa spesa nel mondo della sanità, si presenta con una lista civica con la quale condivide gli stessi valori, le stesse idee ed obiettivi come già dichiarato alla presentazione tenutasi alcuni giorni fa alla sala Dafni Carletti. Presentazione a cui hanno partecipato anche Diego Baccilieri, delegato provinciale di Fratelli d’Italia, Alfredo Cionfoli quale referente territoriale della Lega e Morris Battistini, vice coordinatore provinciale di Forza Italia.

"Possiamo dire senza ombra di smentite – continua la candidata sindaca – che il mandato amministrativo di Borsari, che sta terminando, sia stato davvero deludente. Questo perchè poco è stato fatto rispetto a quanto promesso, come in merito alla cura delle persone anziane. E faccio un esempio. Nel merito della tanto sbandierata Casa della salute non si è trattato altro che di una tinteggiatura estetica del vecchio Cup. Noi crediamo invece – continua Zuppiroli – che ci sia tanto bisogno di pensare solo alla crescita ed al benessere della nostra cittadina. E questo partendo dal rilancio della proposta territoriale del "Terzo Ponte" sul fiume Reno coinvolgendo i Comuni limitrofi interessati. E poi occorre incrementare la sicurezza agevolando realmente il commercio locale".

E la candidata sindaca aggiunge: "A breve organizzeremo gli incontri di presentazione dei nostri candidati al nuovo consiglio comunale e di illustrazione del programma. Il programma di mandato è in via di ultimazione e presto lo presenteremo pubblicamente".

Pier Luigi Trombetta