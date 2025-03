Comune a caccia di volontari: "Servono più assistenti civici"

Il Comune di Castel Maggiore cerca assistenti civici. Si tratta di quei volontari che hanno lo scopo di garantire una presenza attiva sul territorio, in supporto alla polizia locale, senza prevaricarla. "L’obiettivo degli assistenti civici – spiega l’amministrazione comunale in una nota – è quello di promuovere l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo con le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale". In particolare, questi volontari, che quando operano indossano una apposita casacca gialla identificativa, operano a supporto al personale di polizia locale in diversi ambiti di intervento: davanti alle scuole, anche per accompagnare gli scolari in percorsi ciclopedonali sicuri tra casa e scuola e all’interno delle aree verdi e nei parchi e giardini pubblici.

E ancora vigilano sul corretto utilizzo delle attrezzature pubbliche; segnalano eventuali situazioni critiche riguardo la manutenzione sul territorio e sono presenti in occasione di manifestazioni pubbliche (gare sportive, fiere, sagre, spettacoli vari, iniziative culturali e così via). Come sono presenti nelle aree di importanza monumentale protette dalla tutela ambientale o soggette a misure di restrizione del traffico privato o della velocità.

"La presenza deli assistenti civici – si legge nella nota del Comune – è finalizzata a rafforzare nella cittadinanza comportamenti civili e solidali e dare più senso di sicurezza ai cittadini. Ma non solo perché questi volontari possono, con immediate comunicazioni telefoniche, avvertire le forze dell’ordine riguardo necessari servizi di emergenza, secondo le modalità fissate dal comando della polizia municipale". Per chi volesse aderire al gruppo degli assistenti civici di Castel Maggiore, può consultare il sito web del Comune dove si possono trovare maggiori informazioni.

p. l. t.