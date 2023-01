Bologna: il Comune abbassa le luci di sera in strade e parchi

Illuminazione: lampioni abbassati di notte a Bologna

Bologna, 27 gennaio 2023 – Bologna, a partire dal primo febbraio, si illuminerà di meno. Dopo aver resistito a interventi drastici per calmierare il caro-energia, questa volta il Comune non può che scegliere la strada più dolorosa, un po’ per risparmiare sulle bollette (la stima è di un milione di euro in tutto il 2023) e un po’ per inquinare di meno (800 tonnellate di minori emissioni di Co2 e una riduzione dell’8% di energia elettrica). Quindi, a partire da mercoledì prossimo, l’illuminazione pubblica in tutta la città sarà ridotta nelle ore serali e notturne. Non si tratta dello spegnimento totale dei lampioni, attenzione, bensì di una minore intensità dell’illuminazione pubblica. Lungo le strade (anche a scorrimento veloce), nelle piazze e pure in parchi e aree verdi. Con la garanzia, però, assicura l’amministrazione, che sarà "mantenuto il diritto alla sicurezza delle persone". La buona notizia è che si tratta di una sperimentazione, quella meno buona è che, comunque la si metta giù, la città sarà comunque meno illuminata nelle ore serali e notturne. Il piano – illustrato ieri dalla capo di gabinetto di Palazzo d’Accursio, Matilde Madrid, e dall’assessore ai Lavori Pubblici, Simone Borsari – è possibile grazie all’illuminazione a led...