Comune, approvato il bilancio: "Aggiustamenti già da gennaio"

"Siamo orgogliosi di questo risultato nel contesto della difficile congiuntura economica che stiamo vivendo, resa ancora più complicata dalla nuova spending review imposta dal governo agli enti locali. Questo risultato è stato raggiunto perché abbiamo un bilancio solido, che nella sua parte corrente può contare su una percentuale di risorse proprie molto elevato". L’assessora al Bilancio del Comune, Roberta Li Calzi, commenta così l’approvazione del budget 2025-2027 da parte del Consiglio comunale avvenuta venerdì. “Il bilancio è stato predisposto a normativa vigente, in attesa della legge di bilancio statale, ma non ci aspettiamo buone notizie. Già da gennaio dovremo fare i primi adeguamenti, in una logica di bilancio flessibile e dinamico", sottolinea l’assessora. Intanto, la manovra approvata "vale 1,5 miliardi nel 2025 e consente al Comune di dare continuità all’azione amministrativa fin dai primi giorni del 2025".